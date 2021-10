Nelle puntate di Un posto al sole , che andranno in onda su Rai 3 dall'11 al 15 ottobre , le indagini per trovare la persona che ha aggredito Susanna sembreranno arenarsi. Nel frattempo Niko si sentirà sotto pressione per tutto quello che sta accadendo.

Serena, turbata da un incontro con Viviana, finirà per sfogare la sua frustrazione contro Filippo.

Clara inizierà ad avere seri dubbi in merito al suo rapporto con Patrizio, ma il ragazzo farà di tutto per farla ricredere.

Ferri si renderà conto che anche la piccola Cristina sta crescendo, nonostante per lui sia sempre la sua bambina.

Riccardo verrà duramente ripreso da Ornella sul lavoro, mentre Rossella prenderà un'importante decisione.

Dopo aver scoperto il tradimento di Silvia, Michele dovrà decidere come affrontare la spinosa situazione.

Lunedì 11 ottobre: Viviana sorprende Filippo

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) saranno in ansia per la crisi sentimentale dei loro due amici. Nel frattempo Michele (Alberto Rossi), dopo aver pedinato Silvia (Luisa Amatucci), dovrà scegliere che tipo di strategia attuare per affrontare la moglie.

Le parole sincere di Viviana (Angela Bertamino) riusciranno a raggiungere il cuore di Filippo (Michelangelo Tommaso).

Clara (Imma Pirone) faticherà a gestire i continui scontri tra Alberto (Maurizio Aiello) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

Martedì 12 ottobre: ​​​​​​​​​​Clara ha dubbi su Patrizio

Filippo si esporrà molto con la famiglia di Viviana e questo getterà Serena (Miriam Candurro) nello sconforto più totale.

Per recuperare il suo matrimonio e sorprendere Silvia, Michele ricorrerà ad una mossa molta azzardata, ma basterà?

Clara inizierà a dubitare del suo rapporto con Patrizio, tuttavia il ragazzo la sorprenderà dando prova di grande maturità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mercoledì 13 ottobre: ​​Serena se la prende con Filippo

Ornella (Marina Giulia Cavalli) redarguirà, severamente, il dottor Riccardo Crovi (Mauro Racanati) per averla delusa professionalmente, tuttavia l'uomo reagirà, al richiamo, in un modo del tutto inaspettato.

Stressata dal recente confronto con Viviana, Serena scaricherà tutta la sua rabbia contro l'ignaro Filippo.

Silvia si troverà a dover fare una difficile scelta: seguire suo marito in giro per l'Italia per la promozione del libro o restare a Napoli al fianco del suo amato Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi)?

Giovedì 14 ottobre: Niko sotto pressione

Niko (Luca Turco) si troverà molto sotto pressione a causa di tutto quello che sta affrontando, nel frattempo Renato (Marzio Honorato) si renderà conto di essere stato troppo opprimente con lui.

Rossella (Giorgia Gianetiempo), in forte difficoltà a causa dell'attrazione che prova per Riccardo, prenderà una decisione sorprendente.

Marina (Nina Soldano) capirà che, al momento, esiste solo una donna per Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ed è sua figlia Cristina (Camilla Cossu).

Venerdì 15 ottobre: le indagini non portano a nulla

Le indagini sull'aggressione di Susanna (Agnese Lorenzini) faticheranno a procedere, e Renato sentirà molto il peso di tale situazione.

Dopo avere riscosso la sua parcella da Guido e Mariella, Alberto riuscirà a raggiungere un nuovo accordo con Clara.

Roberto Ferri, in forte difficoltà con sua figlia, dovrà accettare il fatto che la piccola Cristina stia crescendo.