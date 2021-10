Molti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Beautiful previste dall'11 al 16 ottobre su Canale 5. Gli spoiler della soap opera svelano che Liam Spencer prenderà una decisione sofferta dopo la scoperta della dipendenza da farmaci di Steffy Forrester. L'uomo, infatti, porterà via la figlia Kelly all'ex moglie.

Beautiful, puntate 11-16 ottobre: Liam porta via Kelly dalla madre dipendente da farmaci

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 11 a sabato 16 ottobre in tv narrano che Liam troverà un flacone di antidolorifici quasi vuoto, tanto da capire che Steffy ha sviluppato una dipendenza.

A tal proposito, la donna scoppierà in un pianto a dirotto dove confesserà di non riuscire a farne a meno in quanto prova troppo dolore dopo l'incidente. Per questo motivo, lo Spencer non riuscirà più a fidarsi dell'ex moglie come madre, tanto da innescare con lei una lite furibonda. Alla fine, l'uomo deciderà di portare via la piccola Kelly.

Thomas, invece, informerà Hope che Liam sta ostacolando la nuova relazione tra sua sorella e Finn, in quanto non vuole che si rifaccia una vita. La Logan apparirà molto turbata visto che aveva già notato qualcosa di strano nel comportamento del marito.

Steffy perde il controllo dopo l'allontanamento della figlia

Nelle puntate 11-16 ottobre di Beautiful, Steffy perderà il controllo, opponendosi all'allontanamento di Kelly.

Liam, a questo punto, cercherà di riportare alla ragione l'ex moglie, che negherà la sua dipendenza da medicinali.

Brooke e Hope, invece, passeranno un pomeriggio insieme dove dimostreranno di avere pareri diversi sulla famiglia allargata. Ed ecco che Liam interromperà la conversazione delle due Logan, raccontandole della furiosa lite avvenuta con la Forrester.

Nel frattempo, Steffy apparirà furiosa, tanto da cercare le chiavi dell'auto per tutta la casa. La donna avrà intenzione di recuperare la figlia che Liam ha portato via con sé. Ed ecco che la Forrester giungerà a casa di Thomas, dove darà una versione distorta di quanto accaduto con l'ex marito. La madre di Kelly, infatti, sosterrà che lo Spencer abbia approfittato del suo sonnellino per portarle via sua figlia.

Brooke e Hope si schierano dalla parte dello Spencer

Successivamente, Steffy si scaglierà furiosa contro Liam, pretendendo di riavere subito Kelly. Ma ecco che Brooke e Hope si schiereranno dalla parte dello Spencer, suggerendo alla Forrester di lasciare la figlia a suo padre almeno finché non si sarà ripresa dal suo problema, dovuto all'evidente dipendenza da medicinali. La madre di Beth, infatti, dimostrerà di non avere intenzione di restituire Kelly alla sorellastra, almeno finché non dimostrerà di essere guarita.

Ridge, intanto, verrà a sapere dello sfogo di Steffy, tanto da chiamare Brooke che si negherà al telefono. Alla fine, lo stilista si metterà sulle tracce della sorella di Thomas, mentre Liam e Brooke appariranno sempre più sicuri che quest'ultima non sia in grado di occuparsi della primogenita.