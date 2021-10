Prosegue l'appuntamento con la soap Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate in onda nella settimana che va dall'11 al 17 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Camino e Ildefonso: i due si ritroveranno ad affrontare un nuovo momento di forte crisi, in seguito al quale l'uomo farà perdere le sue tracce. Intanto Laura sarà costretta a compiere un bruttissimo gesto nei confronti di Felipe.

Ildefonso sparisce nel nulla: trame Una vita 11-17 ottobre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Una vita che saranno trasmesse dall'11 al 17 ottobre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo del marchese che rimprovererà duramente Ildefonso per non aver detto la verità a Camino, circa la sua impotenza, prima del fatidico sì.

Felicia, intanto, consiglierà a sua figlia di procedere con l'annullamento di questo matrimonio ma la ragazza andrà su tutte le furie contro la mamma.

Camino disperata per la sparizione di suo marito

Il colpo di scena di queste nuove puntate della soap iberica, arriverà nel momento in cui rientrando a casa, Camino non troverà più suo marito.

Le anticipazioni di Una vita fino al 17 ottobre 2021, rivelano che l'uomo farà perdere le sue tracce. Camino sarà a dir poco disperata da questa situazione e non riuscirà a spiegarsi che cosa sia accaduto e perché Ildefonso non abbia fatto più ritorno a casa.

Cosa gli sarà successo? Camino riuscirà a riabbracciare suo marito oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap iberica.

Laura costretta ad avvelenare Felipe

Intanto Laura si ritroverà sempre più a fare i conti con la perfidia di Javier Velasco. L'avvocato, infatti, chiederà la testa di Felipe e, per questo motivo, costringerà la donna a compiere un brutto gesto.

Laura sarà costretta a somministrare del veleno all'ignaro Felipe: il marito di Genoveva perderà il controllo della situazione e finirà per sbattere violentemente la testa.

Una settimana che si preannuncia decisamente densa di colpi di scena per tutti gli appassionati della soap opera Una vita, i quali però dovranno rinunciare all'appuntamento del weekend.

L'appuntamento con la soap Una vita sospeso nel weekend di Canale 5

A partire dal mese di ottobre, infatti, Mediaset ha scelto di rivoluzionare il palinsesto del sabato pomeriggio di Canale 5 e, a farne le spese, sarà proprio l'appuntamento con la soap opera iberica che non sarà più trasmesso in daytime.

Al suo posto spazio al debutto di Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo e poi a seguire ci sarà l'appuntamento con Love is in the air, la soap turca con Eda e Serkan.

Di domenica, invece, proseguirà la messa in onda del talent show Amici 21 che andrà in onda regolarmente nel pomeriggio festivo della rete ammiraglia, seguito da Verissimo.