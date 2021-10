La prima puntata della diciottesima stagione di Grey's Anatomy, rispettando i pronostici della vigilia, ha portato in scena un clamoroso ritorno dal passato di Meredith Grey. La protagonista, temporaneamente in Minnesota per partecipare all'inaugurazione di una biblioteca in memoria della madre, ha infatti avuto modo di incontrare Nick Marsh. Quest'ultimo, apparso per la prima volta nel corso della quattordicesima edizione, non ha nascosto l'evidente interesse per la collega. La storyline introdotta, come confermato da Scott Speedman, occuperà gran parte dei prossimi episodi dando vita ad una trama che l'attore ha definito "davvero emozionante".

Scott Speedman sul rapporto tra Meredith Grey e Nick Marsh: 'Penso che questa coppia funzionerà'

Intercettato dai microfoni di DeadLine subito dopo la messa in onda di Grey's Anatomy 18x01, Scott Speedman ha confermato che l'incontro tra Meredith Grey e Nick Marsh rappresenta solo il primo atto di una lunga storyline che occuperà gran parte della trama dei prossimi episodi. A lungo corteggiato da Krista Vernoff ed Ellen Pompeo, l'attore è infatti entrato nel cast regolare della serie. Un segno evidente, quest'ultimo, che la protagonista si troverà nuovamente al centro di un triangolo amoroso a cui prenderà parte anche Cormac Hayes.

"Avevo già in mente di tornare, ma quando ho letto la trama ho pensato che sarebbe stata una storia davvero emozionante da raccontare.

Credo che l'incontro tra Meredith e Nick abbia dato vita ad una trama coerente, adulta e divertente. Secondo me, questo personaggio, divertente ma adulto, si abbinerà perfettamente a quello interpretato da Ellen Pompeo. Penso che questa coppia funzionerà e darà vita a qualcosa di interessante".

Krista Vernoff sul ritorno di Nick Marsh: 'Il rapporto con Meredith non sarà privo di ostacoli'

A far da eco alle dichiarazioni di Scott Speedman sono poi arrivate le parole di Krista Vernoff. La sceneggiatrice, mostrandosi entusiasta della partecipazione dell'attore, ha infatti rivelato di aver pianificato l'intera stagione sulla presenza di Nick Marsh.

Nonostante abbia confermato che il rapporto tra il trapiantologo e Meredith Grey non sarà privo di ostacoli, la sceneggiatrice ha lasciato le porte aperte ad un eventuale evoluzione romantica della frequentazione:

"Abbiamo pianificato la stagione basandoci sulla presenza di questo personaggio. Il primo incontro tra Nick e Meredith mi è stato suggerito da Ellen Pompeo e ho pensato che potesse funzionare. Sicuramente questo rapporto non sarà privo di ostacoli perché dovranno conciliare i rispettivi impegni, ma sarà interessante vedere cosa succederà".

Spoiler Grey's Anatomy 18: Krista Vernoff anticipa un nuovo triangolo amoroso per Meredith Grey

Infine, Krista Vernoff ha voluto chiarire come il personaggio interpretato da Richard Flood si inserirà nel rapporto tra Meredith e Nick.

La prima puntata di Grey's Anatomy 18, infatti, ha chiarito che dopo una breve frequentazione la dottoressa Grey e Hayes sono stati costretti ad interrompere la relazione a causa del malessere manifestato dal figlio del chirurgo pediatrico. Nonostante ciò, pare che il rapporto tra i due medici non possa dirsi effettivamente archiviato. Anticipando l'imminente arrivo di un nuovo triangolo amoroso, la showrunner ha così concluso la sua intervista:

"Sarà complesso. Meredith e Hayes si sono avvicinati verso la fine della scorsa stagione. Lui è prima di tutto un padre e lei una vedova, quindi penso che sarà bello vedere la nostra protagonista ancora una volta combattuta tra due uomini per cui prova qualcosa. Penso che solo il tempo ci darà delle risposte".