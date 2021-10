Il mese di ottobre sarà molto ricco per gli abbonati Netflix. Dai film alle Serie TV, originali e non, il catalogo prevede tante nuove uscite, nonché il ritorno con le inedite stagioni di You, Locke & Key, On My Block, Altro che caffè, Il club delle babysitter, Another Life, Little Things, Rick & Morty, Sintonia, Dynasty e molte altre.

Approdano in streaming anche The Office, andata in onda dal 2005 al 2013 su NBC, e Seinfeld, sitcom degli anni Novanta. Gli amanti dei documentari potranno contare sull'uscita di varie docuserie, tra cui: Colonia Dignidad - Una setta tedesca in Cile, Franco - La dura verità sul dittatore spagnolo, Il lato oscuro dello sport, House of Secrets - The Burari Deaths.

Tutte le serie tv in arrivo su Netflix

Per gli appassionati di serie tv, ad ottobre sbarcano su Netflix oltre trenta novità da non perdere. Ce n'è per tutti i gusti, non mancano nemmeno le anime e nuovo divertimento per i più piccoli. Di questi ultimi arrivano le prime stagioni di "In una notte buia e spaventosa", "Maya e i tre guerrieri" e "Il mondo di Karma"; tornano invece con nuovi episodi "Mighty Express", "CoComelon", "La casa delle bambole di Gabby" e "Go! Go! Cory Carson".

Ma non solo, le serie giapponesi (meglio conosciute con il termine anime), che ottengono sempre più riconoscimenti a livello mondiale, presentano in streaming: la quarta stagione di "Sword Art Online", la seconda di "The Promised Neverland", la terza di "Scissor Seven", e poi le prime di "Blue Period", "Cowboy Bebop", "Komi Can't Communicate" e "La via del grembiule".

Le uscite di Netflix di questo nuovo mese

Di seguito il catalogo con le date di uscita del resto delle serie tv disponibili sulla piattaforma di Netflix in questo mese autunnale.