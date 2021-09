Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 4 al 9 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Felipe, che continuerà ad essere in pericolo, dato che si troverà nel mirino del perfido Velasco che vuole vederlo morto. Spazio anche all'ennesimo scontro tra Camino e sua mamma Felicia: questa volta, le due donne, arriveranno per davvero ai ferri corti.

Camino sbotta contro sua madre Felicia: anticipazioni Una Vita 4-9 ottobre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda nella settimana che va dal 4 al 9 ottobre 2021, rivelano che Felicia si renderà conto del fatto che c'è qualcosa che non va nel matrimonio tra sua figlia Camino e il marito Ildefonso.

Proprio per questo motivo, la donna deciderà di vederci chiaro e proverà così ad "indagare" scatenando la rabbia della figlia.

Camino sbotterà duramente contro sua madre al punto da accusarla di essere la vera responsabile delle sue infelicità sia sentimentali che non.

Ildefonso e Camino si ritrovano in piena crisi coniugale

Intanto, dopo aver scoperto il segreto custodito da Ildefonso, Camino deciderà di stare comunque al suo fianco e quindi di portare avanti questo matrimonio.

Tuttavia la situazione tra i due non sarà particolarmente idilliaca e il rapporto comincerà a mostrare delle crepe che renderanno tutto più complicato e metteranno Camino sempre più in crisi.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita in programma dal 4 al 9 ottobre 2021, rivelano che Velasco continuerà a tenere sotto scacco Laura.

La domestica, infatti, si ritroverà nella morsa dei ricatti del perfido avvocato e non saprà come affrontare questa situazione, dato che di mezzo c'è anche sua sorella Lorenza.

Sta di fatto che Velasco non avrà alcuna intenzione di darla per vinta a Felipe ne tantomeno si lascerà corrompere dalle parole di Laura.

Velasco vuole la morte di Felipe: trame Una Vita 4-9 ottobre

Nelle prossime puntate inedite di Una Vita, in programma su Canale 5 fino al 9 ottobre 2021, l'avvocato metterà a punto un nuovo piano diabolico che coinvolgerà Laura mentre Genoveva verrà tenuta all'oscuro di tutto.

Di fatto, Velasco ordinerà la morte di Felipe: vuole che il suo "rivale" sia fatto fuori e che a compiere questo terribile omicidio sia proprio Laura.

Così Velasco tornerà a ricattare in maniera eloquente la domestica: se non accetta di sottostare al suo losco piano, non ci penserà su due volte a uccidere la sorella Lorenza. Quale sarà la scelta di Laura? Procederà con l'omicidio di Felipe? Lo scopriremo nelle prossime settimane.