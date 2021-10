Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita, e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 25 al 29 ottobre 2021 in prima visione assoluta rivelano che ci saranno diversi colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle condizioni di salute di Felipe, che si ritroverà ancora una volta a lottare tra la vita e la morte.

Intanto Velasco non gradirà le continue preoccupazioni di Genoveva nei confronti di suo marito e, per questo motivo, chiederà a Laura di intervenire subito per portare a termine il loro piano di vendetta.

Anticipazioni Una Vita dal 25 al 29 ottobre 2021: Felipe in gravi condizioni

Le anticipazioni degli episodi di Una Vita fino al 29 ottobre 2021 rivelano che Velasco non gradirà le continue attenzioni che Genoveva riserverà a Felipe, costretto in un letto d'ospedale in condizioni critiche.

La dark lady di Acacias riuscirà comunque a convincere Velasco a lasciarla andare dal marito: in questo modo, infatti, spera di riuscire a scoprire i nomi dei veri aggressori dell'avvocato.

Una volta arrivata in ospedale, Salmeron deciderà di parlare a cuore aperto a Felipe: gli confesserà apertamente i suoi sentimenti e ammetterà di amarlo per davvero.

Genoveva scopre che Felipe sta per morire

Tuttavia, dagli spoiler di Una Vita si apprende che all'improvviso arriveranno i medici, i quali daranno delle brutte notizie a Genoveva.

Infatti le diranno che le condizioni di salute di Felipe si sono aggravate e che suo marito sta per morire.

Un duro colpo per la dark lady di Acacias, la quale correrà subito nella stanza d'ospedale in cui è ricoverato il coniuge, convinta che queste siano le sue ultime ore di vita.

Genoveva apparirà devastata e affranta dal dolore, consapevole ormai del fatto che il marito sia in punto di morte e che non ci siano più speranze per salvarlo.

Camino in ansia per Ildefonso: anticipazioni Una Vita 25-29 ottobre

La notizia dell'imminente morte di Felipe Alvarez Hermoso si diffonderà in tutto il quartiere di Acacias: le anticipazioni di Una Vita evidenziano che i residenti si uniranno e pregheranno per far sì che l'avvocato possa guarire al più presto e tornare di nuovo in forma.

Intanto Felicia comunicherà a Camino dell'offerta che ha ricevuto per quanto riguarda la vendita del ristorante.

Camino, però, continuerà a pensare solo alla scomparsa di suo marito Ildefonso, di cui si sono perse misteriosamente le tracce già da un po' di tempo.