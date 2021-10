Non è la prima volta che Jo Squillo scende in campo al GF Vip per sensibilizzare le istituzioni sul caso Chico Forti. L'ex velista è ristretto in carcere in Florida dopo essere stato condannato all'ergastolo nel 2000 per l'omicidio di Dale Pike.

Il 62enne trentino si è sempre professato innocente e negli ultimi anni Le Iene si sono occupate del controverso caso e delle contraddizioni emerse durante il processo. Nei mesi scorsi anche il fratello della vittima, Bradley Pike, ha espresso perplessità sulla colpevolezza del trentino.

Il 23 dicembre 2020 Di Maio aveva annunciato l'imminente rientro in Italia: "Il Governatore della Florida ha accolto l'istanza di Chico di avvalersi dei benefici della Convenzione di Strasburgo", aveva precisato il ministro degli Esteri.

A quasi un anno di distanza, Forti è ancora negli Stati Uniti e Jo Squillo, nel corso della puntata del 15 ottobre del GF Vip, ha annunciato che farà lo sciopero delle fame .

"Il governo italiano deve fare qualcosa. Non è possibile che nessuno dà risposte in merito". Una presa di posizione che ha diviso il web con alcuni utenti che hanno criticato la cantante: "Non è il contesto giusto".

Jo Squillo a Signorini: 'Occupati tu del caso Chico Forti', il conduttore: 'Non ho la bacchetta magica'

Durante la decima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini è stato protagonista di uno scherzo a Giucas Casella che aveva chiesto notizie sulla richiesta del superbonus per il cappotto termico di una sua abitazione.

Il conduttore ha fatto credere all'illusionista che la domanda è stata accettata ma che dovrà rinunciare alla piscina. "Proverò a parlare con l'ingegnere per vedere se riesco a fare qualcosa. Ti farò sapere qualcosa nella prossima puntata", ha precisato il direttore del settimanale Chi.

Nella discussione si è inserita Jo Squillo, la quale ha sollecitato Signorini sul caso Chico Forti: "Visto che tu sei così celere nelle cose burocratiche c'è un'altra priorità che mi sta molto a cuore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Occupatene tu della questione di Chico". Dall'altra parte, il presentatore del Reality Show ha spiegato all'artista che non ha la bacchetta magica e che non è una situazione di facile soluzione: "Mi sono informato in merito ma purtroppo non ho novità. Tu sai che non è una questione facile, tra l'altro lui ha anche una madre anziana".

La cantante annuncia lo sciopero della fame

A questo punto, Jo Squillo ha annunciato un gesto eclatante per sensibilizzare le istituzioni sul caso Chico Forti: "Da oggi faccio lo sciopero della fame perché è impossibile che nessuno riesce a dare delle risposte. Il governo italiano deve intervenire urgentemente perché ci sono delle priorità nella vita. Possiamo essere leggeri, simpatici e divertenti ma bisogna fare qualcosa".

Dall'altra parte, Signorini ha sottolineato che è giusto lanciare messaggi importanti all'interno di un contesto come il GF Vip. "Purtroppo combattere contro gli iter burocratici richiede tempo", ha aggiunto il conduttore televisivo. L'intervento della cantante ha diviso il web con alcuni utenti che l'hanno accusata di strumentalizzare la vicenda giudiziaria mentre altri hanno riferito che il reality di Canale 5 non era il contesto giusto per lanciare certi messaggi.