Arrivano le nuovissime anticipazioni di Una vita delle puntate dal 25 al 30 ottobre su Canale 5 e il sabato in prima serata su Rete 4. Fari puntati su Felipe, che è stato avvelenato da Laura per ordine di Velasco, l'uomo che la tiene in pugno. Le condizioni di salute dell'avvocato saranno disperate e lotterà tra la vita e la morte in una buia stanzetta d'ospedale. Velasco andrà su tutte le furie quando verrà a sapere che la domestica non ha portato a termine il suo compito e così le farà promettere di uccidere Alvarez Hermoso. Nel frattempo, per Felicia arriverà una proposta inaspettata oltre a quella recente di matrimonio da parte dell'innamorato Marcos.

Di cosa si tratterà?

Felipe sta per morire, nuove anticipazioni Una Vita

Laura ha avvelenato l'avvocato, che però non è morto. Le sue condizioni si salute sono gravissime e in ospedale i medici non daranno alcuna speranza a Genoveva, accorsa al suo capezzale. La cattivona della soap, all'oscuro del piano criminale di Velasco, capirà di essere ancora innamorata del marito, nonostante tutto.

Genoveva verrà a sapere che Felipe è stato ridotto in quello stato proprio da Velasco e, conoscendo la pericolosità dell'uomo, agirà d'astuzia. Con una scusa, si recherà in ospedale per andare a trovare il suo amato e stargli accanto nelle sue ultime ore di vita.

Nel frattempo, Anabel incontrerà Miguel, il nipote della curiosa coppia di anziani Roberto e Sabina.

Miguel rimarrà affascinato dalla giovane che, invece, non sembrerà ricambiare l'interesse.

Genoveva salva Felipe, anticipazioni di Una Vita dal 25 al 30 ottobre 2021

Salmeron parlerà con i medici, che non le daranno buone notizie: Felipe ha poche ore di vita. Devastata, non potrà fare altro che implorare un miracolo affinché si salvi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni di Una Vita della settimana dal 25 al 30 ottobre raccontano che Laura e Velasco si introdurranno di soppiatto nella stanza del povero avvocato, con la chiara intenzione di ucciderlo. Ma ecco il colpo di scena: l'arrivo improvviso di Genoveva sarà provvidenziale per salvare Felipe.

Resta il fatto che Alvarez Hermoso, benché scampato alla morte, sarà ancora in coma.

Qualora si svegliasse, non si conoscono le conseguenze del trauma subito.

Bellita rischia di non poter più cantare

Intanto, Felicia riceverà una proposta che la metterà in difficoltà: qualcuno le chiederà di vendere il ristorante. Camino dirà alla madre di essere disposta ad accettare qualsiasi decisione. Infine, Bellita sarà molto preoccupata per le condizioni della sua gola. Una grave infiammazione le impedisce di cantare e avrà il timore di dover dare per sempre l'addio alla sua carriera e alla passione per la musica.