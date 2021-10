Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre ci saranno tantissime novità e colpi di scena.

In particolare, Genoveva ammetterà di essere ancora innamorata di Felipe e per questo aspetterà il suo risveglio al capezzale del suo letto di ospedale. Nel frattempo, Velasco ordinerà a Laura di uccidere Alvarez Hermoso, ma proprio mentre la domestica starà per assassinare l'avvocato arriverà Salmeron.

Poco dopo, Felipe si risveglierà ma non ricorderà nulla: l'uomo infatti avrà perso la memoria e i suoi ricordi si fermeranno a dieci anni prima, quando ancora non conosceva Genoveva.

Genoveva ammetterà di essere ancora innamorata di Felipe

Nelle puntante in onda settimana prossima su Canale 5, Genoveva continuare a fingere con Velasco di ricambiare i sentimenti che l'uomo prova per lei, ma in realtà Salmeron è ancora innamorata di Felipe e rimarrà tutto il tempo al suo capezzale in ospedale. Nel frattempo però, il dottor Echevarria non darà molte speranze sul risveglio dell'avvocato, spiegando che se l'uomo non reagirà nel giro di 24 ore, potrebbe morire o restare per sempre in uno stato vegetativo.

Poco dopo, le signore di Acacias 38 di riuniranno a casa di Genoveva e pregheranno per Alvarez Hermoso.

Intanto, Bellita continuerà ad avere dei preoccupanti disturbi alla gola.

La cantante però allo stesso tempo, riceverà una proposta di lavoro presso un rinomato teatro di Madrid: a causa del problema alla voce non accetterà subito, ma preferirà temporeggiare. Nel mentre ci sarà grande attesa per il discorso pubblico di Antonito, che non deluderà le aspettative e renderà suo padre Ramon molto orgoglioso.

Felipe si risveglierà dal coma

Successivamente, Laura e Velasco si troveranno in camera di Felipe e l'uomo ordinerà alla domestica di eliminars Alvarez Hermoso. La donna quando rimarrà sola si accingerà ad uccidere l'avvocato, ma verrà interrotta da Salmeron.

In seguito Felipe si risveglierà dal coma, ma non riconoscerà nessuno.

Nel mentre, Armando andrà a casa di Camino e gli dirà che è stato trovato il corpo senza vita di Ildefonso nel fiume. Nel frattempo, Alvarez Hermoso perderà la memoria e i suoi ultimi ricordi si fermeranno a dieci anni prima, quando non conosceva ancora la futura moglie.

Poco dopo, Camino sarà piena di sensi di colpa a causa della morte di suo marito, anche se tra gli abitanti di Acacias 38 si sospetterà che il decesso di Ildefonso sia stato un suicidio.

Infine il discorso di Antonito avrà grande successo e il partito conservatore gli chiederà di parlare anche all'iniziativa di chiusura della campagna elettorale.