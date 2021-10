Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare Camino verrà a sapere da Cesareo che Ildefonso si stava dirigendo verso il fiume in stato confusionale. Così la ragazza andrà a cercarlo, ma non trovandolo da nessuna parte inizierà a preoccuparsi, tanto da volerne denunciare la scomparsa alla polizia.

Nel mentre Felipe finirà in ospedale e i sospetti sull'accaduto ricadranno su Laura.

Intanto Velasco verrà a sapere che l'avvocato non è morto e quindi vorrà delle spiegazioni dalla domestica, che si giustificherà per non essere riuscita a uccidere l'uomo.

Ramon lascerà la politica

Nelle puntate in onda, Cesareo dirà a Camino di aver visto Ildefonso, in stato confusionale, dirigersi verso il fiume. Così la ragazza chiederà ad Anabel di accompagnarla, ma non troverà il marito.

Intanto Ramon, per il bene della sua famiglia, deciderà di lasciare la politica, ma ciò non farà altro che far spegnere l'entusiasmo di suo figlio Antonito. Nel mentre, Bellita temerà che il suo nuovo disco possa essere un fallimento, ma Fabiana cercherà di farle tornare il sorriso.

Invece Servante sarà più determinato che mai nel formare un proprio partito politico.

Nel frattempo Felipe verrà ricoverato in ospedale e tutti saranno in grande apprensione per lui. I sospetti di ciò che gli è successo ricadranno su Laura.

Genoveva andrà in ospedale da Felipe, ma troverà anche Laura

Poco dopo la notizia arriverà a Velasco, che capirà di essere stato tradito dalla domestica e quindi andrà a cercarla.

Quando la troverà, Laura si giustificherà per non essere riuscita a uccidere Alvarez Hermoso. Nel frattempo, Marco confesserà a sua figlia Anabel di aver chiesto a Felicia di convolare a nozze. La ragazza approverà la scelta del padre e sarà molto contenta di avere Camino come sorella. Intanto quest'ultima sarà sempre più preoccupata per la scomparsa di suo marito e vorrebbe andare alla polizia.

Invece Antonito non avrà più stimoli per scrivere un buon discorso, ora che suo padre ha lasciato la politica. Ramon, però, inciterà suo figlio a non arrendersi.

Intanto Genoveva Salmeron, quando verrà informata che suo marito è in ospedale, proverà delle emozioni contrastanti, ma alla fine andrà a trovarlo. La dark lady però, nel nosocomio, troverà Laura al capezzale del letto di Felipe.

Successivamente Servante si accorgerà di aver bisogno di tante firme per formare il suo partito politico, mentre Bellita si renderà conto di avere dei problemi con la voce. Infine Antonito ritroverà l'entusiasmo perduto per la politica.