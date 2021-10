Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a sabato 30 ottobre su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Steffy sarà pronta a chieder aiuto per i suoi problemi di salute. Nel frattempo, Eric e Carter cercheranno di convincere Ridge a non sposare Shauna, mentre Quinn provocherà Brooke e le dirà che ormai è fuori dalla famiglia Forrester.

Steffy accetterà l'aiuto di Rdige, Liam e Finn

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Hope confiderà a Thomas che sua sorella è fuori controllo, in quanto sarà arrivata a minacciare la sua stessa famiglia con un coltello.

Lo stilista però non sarà sorpreso, in quanto aveva già intuito che c'era qualcosa che non andava. Nel frattempo, Liam, Finn e Ridge proveranno a convincere Steffy a ricevere l'aiuto necessario per uscire dalla sua dipendenza dagli antidolorifici.

Poco dopo, anche Thomas vorrà andare da sua sorella, ma Hope gli consiglierà di aspettare. Invece, Steffy in un primo momento risponderà in maniera aggressiva all'aiuto dei suoi familiari, poi comprenderà la gravità della situazione e accetterà di essere aiutata. Intanto, Quinn dirà a Shauna di sposarsi il prima possibile con Ridge.

Eric proverà a convincere Ridge a non sposare Shauna

Successivamente, Shauna chiederà a Ridge di celebrare il matrimonio con la presenza di tutti i Forrester.

Ridge sarà titubante ma poi alla fine accetterà. L'uomo poi, per prima cosa, andrà da Brooke e gli comunicherà la decisione. Logan sarà sconvolta dalla notizia, in quanto sperava di recuperare il rapporto con l'ex marito.

Intanto, Carter verrà designato come nuove direttore operativo della Forrester e riceverà come primo incarico quello celebrare il matrimonio di Shauna Fulton e Ridge Forrester.

Inoltre, verrà deciso che la cerimonia degli sposi si terrà a casa di Eric. Tuttavia, Carte non sarà per niente convinto della scelta di Forrester senior. Anzi, al contrario proverà a convincere l'uomo in tutti i modi a non compiere la scelta di sposare Shauna.

Nel frattempo, Quinn sarà convinta di aver vinto e così andrà da Brooke e la provocherà.

In particolare, la donna dirà a Logan che le nozze tra il suo ex marito e Fulton sono sempre più vicine e lei sarà estromessa dalla famiglia. Quinn in pratica sarà convinta che il fatto che le celebrazioni siano a casa di Eric rappresenti un evento simbolico per la famiglia. In realtà, Eric spererà fino alla fine che lo stilista cambia idea e per questo chiederà all'uomo di fare una chiacchierata riguardo al suo matrimonio con Shauna.