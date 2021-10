Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dall'8 al 12 novembre 2021, rivelano che ci saranno un po' di sorprese. Occhi puntati in primis sulle vicende di Felipe, che si ritroverà ancora una volta messo alle strette da Laura. Intanto Genoveva vivrà questa nuova "favola d'amore" con l'avvocato, complice il fatto che l'uomo non ricorda più nulla del passato e delle cattive azioni che sono state compiute dalla dark lady di Acacias.

Laura compie la sua vendetta contro l'avvocato: anticipazioni Una vita 8-12 novembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Una vita che andranno in onda fino al 12 novembre 2021, rivelano che Laura deciderà di portare a termine la sua vendetta nei confronti di Felipe.

Per questo motivo, la domestica incaricata da Velasco, si adopererà per ammazzare definitivamente l'avvocato e in questo modo mantenere fede alla promessa che aveva fatto.

Tuttavia, proprio nel momento in cui Laura starà portando a termine la sua atroce vendetta contro l'avvocato, verrà sorpresa in pieno da Genoveva.

Occhi puntati anche su Marcos, il quale si ritroverà a dover fare i conti con il secco rifiuto da parte di Felicia. Gli spoiler delle prossime puntate di Una vita rivelano che la donna rifiuterà la proposta di matrimonio dell'uomo, lasciandolo in un vortice di disperazione.

Felicia rifiuta la proposta di nozze di Marcos

Marcos, infatti, deluso e amareggiato dal "no" di Felicia, chiederà ad Anabel di fare le valigie e di lasciare al più presto Acacias per poter ritornare di nuovo in Messico.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita previste dall'8 al 12 novembre 2021, rivelano che Genoveva promette a Laura che se starà dalla sua parte, lei le darà una mano per far sì che si liberi per sempre di Velasco.

Intanto le condizioni di salute di Felipe sembreranno migliorare: l'uomo riprenderà coscienza ma non si ricorderà nulla delle malefatte che sono state compiute da sua moglie Genoveva nei suoi confronti.

Felipe peggiora: anticipazioni Una vita 8-12 novembre 2021

Questa situazione, quindi, permetterà all'astuta dark lady di Acacias di poter ricominciare da zero con Felipe, mettendo da parte tutto quello che è accaduto in passato.

Ma i colpi di scena non tarderanno ad arrivare. Gli spoiler delle nuove puntate di Una vita, infatti, rivelano che col passare dei giorni il quadro medico di Felipe peggiorerà.

Di conseguenza, Genoveva prenderà una drastica decisione: la donna lo farà trasferire in una casa di cura, dove sarà accudito nel migliore dei modi. Tale situazione, però, scatenerà la rabbia e la gelosia da parte di Velasco.