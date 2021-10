L'arrivo a Milano della famiglia Colombo, almeno fino ad ora, sembra stia incidendo solo sulla vita di Stefania e Gloria. Presto, però, non saranno le uniche a risentire della presenza di Veronica e Gemma Zanatta, rispettivamente la compagna e la figliastra di Ezio Colombo. Stando a quanto riferiscono le anticipazioni rilasciate in rete, la sorellastra di Stefania porterà scompiglio nella vita gli alcuni personaggi in vista al Circolo milanese. Si tratta dei Guarnieri, nello specifico di Adelaide. Il contatto tra la ragazza e la nobildonna avverrà con l'arrivo in città di Marco di Sant'Erasmo, nipote prediletto della contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Gemma è affascinata da Marco di Sant'Erasmo

In che modo Gemma verrà a contatto con la ricca famiglia Guarnieri? Stando alle anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, la giovane Zanatta sarà al centro di una svolta che la porterà nel mondo dell'alta società, proprio come ha sempre sognato. Come i telespettatori hanno visto, il personaggio ha più volte manifestato l'intenzione di trovare un marito di elevato ceto sociale che le garantisca notorietà e ricchezza. La conferma si poteva già avere leggendo la descrizione ufficiale di Gemma rilasciata dalla produzione nel corso della presentazione del palinsesto di Rai 1. Nella sinossi emergeva anche un elemento importante, il nome di un personaggio inedito che farà il suo debutto nelle prossime puntate.

Nella descrizione si legge: "Gemma è attratta dalla bella vita incarnata da Marco di Sant’Erasmo, di cui la ragazza si invaghirà".

Adelaide pronta ad ostacolare l'arrivista Gemma: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Marco, l'amato nipote della contessa di Sant'Erasmo, è il rampollo di una famiglia di editori di Torino che ha intrapreso la carriera di giornalista.

Il giovane è intraprendente e spigliato, ama la vita privilegiata, fatta di eventi mondani, auto lussuose e ragazze attraenti. Dunque, Marco e Gemma sembrano avere molti tratti in comune. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda prossimamente su Rai 1 rivelano che la ragazza rimarrà affascinata da tutto ciò che rappresenta il nipote di Adelaide.

Perciò, quest'ultima si troverà di fronte un'arrivista che mira ad accasarsi con il nipote prediletto. Come ha sempre mostrato di essere nei confronti dei figli di Umberto, la contessa sarà pronta a mettere i bastoni tra le ruote a chiunque voglia insinuarsi nella sua famiglia soltanto per la ricchezza e il prestigio.

Gemma e Flora, due antagoniste per la contessa nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, Adelaide dovrà fronteggiare delle complicate situazioni che ruoteranno intorno a due giovani figure femminili: Flora Gentile Ravasi e Gemma Zanatta. Dunque la contessa, da una parte vigilerà sulla frequentazione del nipote Marco, dall'altra dovrà tenere alta la guardia nei confronti della figliastra che, stando alle anticipazioni, continuerà a metterla in agitazione.

Già nelle puntate della soap in onda attualmente, la donna mal sopporta la presenza a villa Guarnieri della giovane stilista del Paradiso. Inoltre, gli spoiler pubblicati in rete e relativi alle puntate dall'1 al 5 novembre rivelano che Flora inizierà ad indagare sui rapporti tra il padre Achille e la famiglia Guarnieri.