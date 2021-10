Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende dell'avvocato Velasco che, sparirà nel nulla ma in realtà è stato assassinato. Spazio anche alle vicende di Felipe e Genoveva: i due coniugi verranno rapiti e si ritroveranno in serio pericolo di vita.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Velasco viene assassinato

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che l'alleanza tra Genoveva e Velasco avrà i giorni contati.

La dark lady, infatti, arriverà al punto di volersi sbarazzare per sempre dell'avvocato che l'ha tirata fuori dai guai in merito al caso della morte di Marcia.

Così, in accordo con Laura, prepareranno un cocktail micidiale contenente del veleno, con il quale puntano a togliere la vita per sempre a Velasco.

L'avvocato, però, scoprirà tutto in tempo e nel momento in cui metterà a rischio l'esistenza della dark lady stessa, ecco che Laura deciderà di intervenire in prima persona.

Genoveva nel mirino dopo la morte dell'avvocato Velasco

Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita rivelano che la domestica farà partire un colpo di pistola che si rivelerà fatale e letale per l'avvocato, il quale morirà sul colpo.

A quel punto, le due donne si mobiliteranno per sbarazzarsi per sempre del corpo di Velasco e far perdere così le sue tracce.

Le trame spagnole di Una Vita rivelano che la dark lady di Acacias col passare dei giorni, finirà nei sospetti del commissario Mendez, preoccupato per la misteriosa scomparsa nel nulla di Velasco.

Genoveva verrà così interrogato ma, la dark lady, rigetterà al mittente tutte le accuse e i sospetti che le verranno mossi, ritenendo semplicemente che Velasco si sia allontanato per motivi di lavoro.

Mendez crederà alla sua versione dei fatti oppure no?

Felipe e Genoveva in pericolo: anticipazioni spagnole Una Vita

E poi ancora le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che Genoveva e Felipe si ritroveranno anche in serio pericolo.

I due, mentre saranno in viaggio per concedersi una luna di miele e staccare un po' la spina da tutto e tutti, verranno rapiti da alcuni loschi individui.

Felipe e Genoveva saranno minacciata e costretti a seguire quest'uomo dal tono minaccioso che li tratterà malissimo.

Trattasi di Santiago Becerra, l'ex marito di Marcia, ritornato in gran segreto ad Acacias per vendicare la morte della sua amata e per dare una lezione esemplare a Genoveva, che ritiene la vera responsabile di quella disgrazia.