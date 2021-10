Deva Cassel, figlia diciassettenne di Monica Bellucci e Vincent Cassel, si è fatta fotografare indossando la maglia dell'Italia. Un tributo al paese di origine della madre e una testimonianza del sodalizio emozionale con il Bel Paese che la ragazza vive con orgoglio. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento che Deva Cassel ha preso il posto di mamma Bellucci nel cuore degli stilisti Dolce & Gabbana, da sempre innamorati dell'appeal sensuale dell'attrice italiana e fieri nel lanciare Deva Cassel sulle stesse orme della madre.

Deva Cassel, tributo all'Italia con la maglia della nazionale

In una camera di Parigi, Deva Cassel si mostra con un filo di trucco e la maglia dell'Italia. Uno scatto che sembra quasi rubato, spontaneo e semplice, ma che ha già fatto impazzire i suoi fans. Capelli sciolti mossi al naturale, occhi contornati da un filo di eye liner, un velo di gloss e la maglia bianca con i profili azzurri e la bandiera italiana indossata con grande charme.

Del resto, mamma Bellucci e figlia Cassel non hanno mai nascosto le loro preferenze in fatto di moda e di saper vivere, rimanendo sempre legate a doppio filo all'Italia. Paese che ha dato i natali a Monica Bellucci e in cui l'attrice ha mosso i suoi primi passi nel mondo del cinema, prima di approdare sotto la Tour Eiffel.

Così, dopo la matrimonio con Vincent Cassel e la nascita di Deva, l'attrice italiana ha scelto di risiedere stabilmente in Francia mantenendo sempre il legame con l'Italia nel cuore. Tanto che la figlia Deva non sembra aver alcuna intenzione a nascondere le sue origini italo francesi: il suo profilo Instagram, infatti, è "deva_cassellucci".

Un chiaro richiamo al cognome paterno, ma soprattutto per assonanza a quello materno.

Le scelte italiane di Deva Cassel

Deva Cassel ha scelto di indossare i colori della nazionale italiana di calcio: in occasione del torneo Uefa Nations League del 6 ottobre, Deva Cassel ha fatto la sua apparizione su IG facendo chiaramente intuire verso quale nazionale sia orientato il suo supporto.

Del resto, le scelte italiane di Deva non si orientano solo sul calcio, ma anche nella vita privata. Il suo attuale fidanzato si chiama Luca Salandra, dalle chiare origini italiane già a partire dal nome di battesimo. Modello, alto 182 cm, figura slanciata, capelli lunghi e sguardo tenebroso, il ragazzo pare abbastanza schivo sui social tranne quando sia impegnato a postare foto della sua ragazza, insieme, in giro per la Francia. Un amore adolescenziale da far sciogliere il cuore dei più romantici fans, fatto di scatti semplici e per lo più senza trucco e di tanta voglia di vivere e di esplorare il mondo.

Il futuro di Deva Cassel

La ragazza è molto seguita sia nella sua terra natia, la Francia, che in Italia.

Già abituata a sfilare sulle più importanti passerelle della Moda internazionale, già testimonial di grandi marchi tra cui il già citato Dolce & Gabbana, Deva Cassel non sembra però essere interessata al gossip estremo e agli scandali. Conduce la sua vita (quasi) come una normale adolescente, usa abilmente i suoi profili social, viaggia per il mondo con il suo ragazzo (prediligendo le mete marine, tra cui Saint Tropez) e si impegna a sostegno di alcune campagne a favore delle donne.

Non ultima quella del "period proud" che Deva Cassel ha supportato con grande convinzione. Per il resto, già conquistata la copertina di Vogue Francia insieme alla madre, Deva si avvia verso una carriera certamente importante, grazie anche alla sua bellezza che arriva, chiaramente, dalla somiglianza coi suoi genitori.