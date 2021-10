Cambiamenti in vista per la programmazione Mediaset del 2022. Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle modifiche al palinsesto della rete ammiraglia, complice la chiusura di una delle soap più viste del momento. Trattasi di Una vita, la soap spagnola ambientata ad Acacias, che in queste settimane sta registrando degli ottimi risultati dal punto di vista dell'auditel. Per una soap che chiuderà i battenti, però, ecco che Mediaset ne ha già pronta un'altra: trattasi di Dos Vidas, che presto approderà su Canale 5.

Chiude la soap opera Una Vita: cambia la programmazione Mediaset nel 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Una Vita rivelano che la soap andrà avanti fino a metà 2022, dopodiché calerà il sipario su questo seguitissimo prodotto, che da anni tiene compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

La soap ambientata ad Acacias, infatti, in Spagna ha già chiuso i battenti da un po' di mesi e ovviamente la stessa sorte toccherà anche in Italia.

L'appuntamento con Una Vita, infatti, risulta confermato fino alla prossima estate 2022, dopodiché dalla stagione autunnale ci saranno delle novità importanti che riguarderanno la fascia del pomeriggio di Canale 5.

Con la chiusura definitiva di Una Vita, che arriva a distanza di un anno da quella de Il Segreto, sulla rete ammiraglia Mediaset saranno necessari dei cambi di programmazione da attuare.

Arriva Dos Vidas, la nuova soap spagnola acquistata da Mediaset

La fascia oraria che va alle 14:10 alle 14:45 circa, infatti, resterà scoperta e si tratta di uno degli slot di maggiore successo della rete ammiraglia, che da anni è nelle mani delle soap opera (prima Vivere, poi Centovetrine e infine Una Vita).

Ebbene, in questi giorni è arrivata una conferma ufficiale legata ai palinsesti Mediaset del prossimo anno.

I vertici del Biscione, infatti, hanno acquistato i diritti per la messa in onda di Dos Vidas, la nuova soap iberica che in patria ha ottenuto un grande successo di ascolti e che presto approderà anche su Canale 5.

La soap nasce proprio dalle ceneri di Una Vita e de Il Segreto e presenta una trama decisamente molto interessante che si appresta a far breccia nel cuore degli spettatori italiani.

Stop anche per la serie Love is in the air su Canale 5

La programmazione alla quale è destinata Dos Vidas è proprio quella del daytime e quasi sicuramente questo nuovo prodotto andrà a occupare lo slot orario che nel 2022 verrà lasciato vuoto dopo il gran finale di Una Vita.

Il cambio programmazione Mediaset del prossimo anno riguarderà anche la fascia oraria che precede l'inizio di Pomeriggio 5.

La seconda stagione di Love is in the air, infatti, risulta composta da pochi episodi che saranno trasmessi in daytime, quindi entro i primi mesi del 2022 la soap turca giungerà al termine e lascerà libero lo slot orario compreso tra le 16:50 e le 17:30.