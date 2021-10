La serie televisiva turca Love is in the air continua ad appassionare i fan italiani. Gli spoiler degli episodi in onda su Canale 5 da lunedì 11 a sabato 16 ottobre 2021, raccontano che Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) renderà finalmente felice il suo promesso sposo Engin Sezgin (Anıl İlter), quando gli dirà di aspettare un figlio da lui.

Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu) invece anche se non svelerà a Eda Yildiz (Hande Erçel) di amarla veramente e non per finzione per non perderla, farà una mossa frettolosa riguardo alla loro messinscena attuata per suscitare la reazione di Serkan Bolat (Kerem Bürsin), poiché farà sapere pubblicamente che lui e la giovane studentessa si sposeranno.

Spoiler Love is in the air, al 16 ottobre: Piril è incinta, Ceren dichiara il suo amore a Ceren

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dall’11 al 16 ottobre 2021, Piril sorprenderà Engin dicendogli di essere in dolce attesa. Eda e Deniz invece continueranno a fingere di amarsi, con l’obiettivo di scatenare la gelosia di Serkan: quest’ultimo in effetti finirà per avere dei sospetti, quando saprà che la giovane studentessa e Deniz stanno insieme.

Erdem dopo aver temuto di poter trascorrere da solo il giorno di San Valentino, coinvolgerà Leyla in un progetto per trovare un partner. Intanto Ayfer e Alexander porteranno avanti la loro storia segreta, invece Aydan dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo farà una scenata di gelosia nell’abitazione della zia di Eda.

Ferit tenterà di fare pace con Ceren senza riuscire nel suo intento, mentre Selin organizzerà una cena con Serkan, Eda e Deniz in occasione della festa degli innamorati.

Ceren finalmente troverà il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti a Deniz. Ayfer sarà decisa ad andare in vacanza con Alexander, invece Melo per far passare a Eda e Serkan il giorno di San Valentino insieme farà rimanere Selin chiusa nell’ufficio dell’Art Life.

A questo punto la giovane Yildiz cercherà di far tornare la memoria persa al suo amato, senza però riuscirci: la speranza sembrerà riaccendersi quando l’architetto si ricorderà di una poesia imparata con la studentessa.

Selin e Deniz si alleano, Serkan confuso

Durante la festa in cui Piril e Engin sveleranno di diventare genitori, Deniz spiazzerà tutti i presenti poiché annuncerà il suo matrimonio con Eda, senza essersi prima confrontato con lei.

Deniz deciso a fare breccia nel cuore della giovane Yildiz stringerà un’alleanza con Selin, che intanto sarà disposta a tutto per avere per sempre al proprio fianco il suo promesso sposo Serkan. Quest’ultimo comincerà a entrare in confusione, mentre Eda avrà dei dubbi circa l’atteggiamento di Deniz. Selin con la scusa di modificare il suo ufficio consentirà a Deniz di mettere piede in quello di Serkan. Nel contempo un nuovo progetto dell’Art Life non fallirà per merito di Eda.

Ayfer dopo aver trascorso dei giorni di relax con Alexander non proprio tranquilli, lo rimprovererà per il fatto di rivolgere troppe attenzioni alle altre donne: a consolare lo chef ci penserà Aydan ascoltando il suo sfogo.

Per concludere Ayfer darà un ultimatum alla nipote Eda quando saprà che è decisa a sposare Denis: la fanciulla entro una settimana oltre a riuscire a far tornare nella mente di Serkan i ricordi dell’ultimo anno di vita, dovrà smettere di fingere di essere fidanzata.