Tanti colpi di scena emozioneranno i fan di Una vita durante le puntate in onda dall'11 al 15 ottobre su Canale 5. Gli spoiler della soap opera iberica annunciano che Laura Alonso avvelenerà Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) su ordine di Velasco. Ildefonso Cortes, invece, farà perdere le proprie tracce.

Anticipazioni Una vita: puntate 11-15 ottobre

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate dall'11 al 15 ottobre in televisione narrano che Genoveva pregherà Felipe di non andare a Cuba a cercare Santiago per farlo testimoniare in appello. Anzi, la dark lady gli confesserà di essere ancora presa da lui.

Una scena che sarà spiata da Velasco, il quale rimprovererà Salmeron di essersi umiliata ai piedi del legale. Poi, Javier sopraffatto dalla gelosia chiederà a Laura di assassinare il suo rivale.

Il marchese de Los Pontes avrà un brutto litigio con Ildefonso, tanto da minacciarlo di ripudiarlo se non trova un rimedio al grave torto fatto a Camino. Più tardi, il giovane sembrerà aver preso una decisione definitiva.

Infine Fabiana e Servante regaleranno un braciere ed un dolce ad Alodia e Casilda in segno di ringraziamento per il loro aiuto in occasione del concorso delle pensioni.

Felipe ricoverato in ospedale dopo essere stato avvelenato da Laura

Nelle puntate di Una vita di metà ottobre, Servante apparirà invidioso del sodalizio artistico sorto tra Jacinto e Bellita.

L'uomo, a questo punto, chiederà a José Miguel di incidere un disco insieme. Tuttavia, il chitarrista respingerà la proposta.

Genoveva (Clara Garrido), invece, si preparerà a fermare Felipe intenzionato a partire per Cuba, all'oscuro del fatto che Laura lo stia avvelenando in casa sua. A tal proposito, l'avvocato cadrà a terra dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua adulterato.

Dopodiché, Alvarez Hermoso verrà portato in ospedale dopo aver sbattuto la testa contro un mobile mentre Velasco farà di tutto affinché Genoveva non torni a casa.

Felicia (Susana Sotelo) prenderà del tempo dopo la proposta di matrimonio da parte di Marcos.

Camino in ansia per la scomparsa di Ildefonso

Camino, invece, sarà molto in ansia per la scomparsa di Ildefonso, in quanto teme che possa commettere un gesto inconsulto.

Ed ecco che il marchesino verrà visto da Cesareo camminare in stato confusionale nel parco.

I Dominguez, intanto, saranno molto soddisfatti per il nuovo disco di Bellita, sebbene la critica non sia del loro stesso parere.

Infine Ramon prenderà una decisione importante dopo i problemi sorti in famiglia con suo figlio Antonito (Alvaro Quintana).

Acacias 38 è in onda da lunedì al venerdì dalle 14:10 su Canale 5 oppure in diretta streaming sul servizio gratuito di "Mediaset Play Infinity".