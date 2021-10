Prosegue l'appuntamento del giovedì sera di Rai 1 con la fiction Fino all'ultimo battito, con protagonisti Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido. Le anticipazioni rivelano che il prossimo giovedì, 14 ottobre, sarà trasmessa la quarta delle sei puntate previste di questa prima stagione, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena e novità. Occhi puntati sul rapporto tra Diego e Elena che si ritroverà in forte crisi, dopo che la donna scoprirà il clamoroso tradimento del suo promesso sposo.

Anticipazioni sulla quarta puntata di Fino all'ultimo battito del 14 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della quarta puntata di Fino all'ultimo battito in programma giovedì prossimo nella prima serata della rete ammiraglia Rai, rivelano che ci sarà spazio per il fatidico tradimento di Diego, che rischierà di mandare all'aria definitivamente il matrimonio con Elena. Il medico, infatti, verrà colto in flagrante dalla sua promessa sposa, proprio nel momento in cui si lascerà andare alla passione con l'astuta Rosa.

I due arriveranno a scambiarsi un appassionante bacio e la scena verrà colta sul momento proprio da Elena. Una scena che aprirà un'enorme ferita nel cuore della donna, la quale resterà a dir poco colpita e amareggiata da questo tradimento.

Diego tradisce Elena con Rosa: la promessa sposa scopre tutto

Proprio per questo motivo, Elena deciderà di vederci chiaro in tutta la vicenda e cercherà così di avere un confronto diretto col suo promesso sposo. Le anticipazioni della quarta puntata di Fino all'ultimo battito in programma giovedì 14 ottobre su Rai 1, rivelano che Elena chiederà a Diego cosa sia successo e il perché di questo tradimento con un'altra donna.

La reazione dell'uomo non si farà attendere e, dopo essere stato smascherato dalla sua promessa sposa, non potrà fare a meno che confessare il tradimento, senza negare l'evidenza. Diego, però, proverà a giustificarsi dicendo che per lui è stato solo un momento di debolezza in cui si è lasciato trasportare nei confronti di Rosa e cercherà così in tutti i modi di ricucire lo strappo che ha creato.

Elena non vuole più sposare Diego: anticipazioni Fino all'ultimo battito del 14 ottobre

Gli spoiler di questa quarta puntata della fiction di Rai 1, però, rivelano che la reazione di Elena (interpretata dall'attrice Violante Placido) non sarà affatto clemente. La donna, senza pensarci su due volte, si convincerà del fatto di non poter perdonare Diego e, per questo motivo, arriverà a mettere in discussione anche il futuro matrimonio.

Elena sostiene che Diego sia troppo cambiato nel corso dell'ultimo periodo e per questo motivo non se la sente più di convolare a nozze. Sarà questa la sua decisione finale? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate finali di Fino all'ultimo battito.