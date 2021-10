Questo lunedì 11 ottobre comincia su Rai 1 una nuova settimana di messa in onda della serie televisiva "Il Paradiso delle Signore". L'attenzione viene posta sull'arrivo di nuovi personaggi che fanno il proprio ingresso in scena in questa stagione, tra cui Ezio, personaggio interpretato dall'attore Massimo Poggio.

Le anticipazioni dell'episodio numero 21 de Il Paradiso delle Signore 6, in onda lunedì 11 ottobre, rivelano inoltre che la presenza di Flora sarà sempre più ingombrante.

La contessa vuole scoprire cosa è contenuto all'interno della lettera

Flora, la figlia del defunto Achille Ravasi verrà tenuta d'occhio dalla contessa. Adelaide (Vanessa Gravina), infatti, non crederà al comportamento "innocente" della giovane e crederà che stia nascondendo qualche segreto. La nobile vorrà inoltre per venire in possesso della lettera lasciata da Achille alla figlia.

L'ospitalità offerta alla giovane stilista si rivelerà quindi sostanzialmente una messa in scena per riuscire a scoprire cosa sia scritto all'interno del biglietto.

Giorno di presentazioni per Ezio in qualità di direttore della Palmieri

Intanto verrà presentato il personaggio di Ezio che ricoprirà il ruolo di nuovo direttore della ditta Palmieri, grazie al sostegno ricevuto da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Intanto rapporti tra Umberto e Vittorio (Alessandro Tersigni), nonostante i legami familiari, diverranno complessi in ambito lavorativo. I due uomini si troveranno in disaccordo circa le decisioni da prendere all'interno dell'azienda. In particolare il dottor Conti e Guarnieri dovranno trovare un compromesso riguardo alla linea editoriale del nuovo magazine "Il Paradiso Market".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tina dopo il viaggio in Svizzera fa ritorno a Milano avvolta dal mistero

Tina, dopo l'arrivo a Milano, farà ritorno dalla Svizzera ma non svelerà a nesusno i motivi di questo viaggio, continuando a vivere nel mistero della vita sentimentale e lavorativa.

Intanto Stefania (Grace Ambrose) e il padre Ezio vivranno un momento di serenità dopo essersi rincontrati: la cena nella casa in cui aveva vissuto la famiglia del dottor Cattaneo, diventerà il luogo della pace.

La giovane "Venere" sarà felice di rivedere il padre e si sentirà ben accolta all'interno dell'abitazione.

La puntata di lunedì 11 ottobre si concluderà con un evento di rilevanza mondiale: si tratta del "discorso alla luna" di papa Giovanni XXIII, che verrà trasmesso nelle tv dei protagonisti della soap.