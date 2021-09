Continua su Canale 5 la programmazione della serie tv iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a domenica 19 settembre, Laura testimonierà a favore di Genoveva e la scagionerà. Inoltre Bellita vorrà andare dalla figlia Cinta in Argentina per assisterla durante il parto, mentre Camino sarà respinta da Ildefonso.

Marcos di dichiara a Felicia, ma lei lo respinge di nuovo

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 13 al 19 settembre, Genoveva si recherà a casa di Felipe per sedurlo.

L'intenzione della donna è quella di destabilizzare l'uomo.

Intanto durante una cena nel locale di Felicia, Ildefonso reagirà bruscamente a una battuta di Liberto in merito al suo matrimonio, la giovane Pasamar non potrà che essere preoccupata.

Bellita opterà per raggiungere la figlia Cinta in Argentina che aspetta un bambino.

Nel frattempo tra le domestiche ci sarà una competizione tra chi verrà scelta come figlia di Servante e Fabiana. Per risolvere la questione una volte per tutte si sceglierà di procedere attraverso un sorteggio, ma alla fine i due si ritroveranno con ben quattro finti figli.

In tutto questo Antonito rivelerà alla sua famiglia che si è candidato nel partito conservatore, mentre Marcos prenoterà l'intero ristorante di Felicia per stare da solo con lei e rivelarle il suo amore.

La donna però lo respingerà nuovamente.

Carmen appoggia la scelta di Antonito di candidarsi alle elezioni

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 19 settembre, Bellita sarà sempre più propensa a stare vicina a Cinta. Josè Miguel invece riterrà che è corretto che gli sposi stiano da soli. Intanto i Palacios non avranno la stessa linea di pensiero dopo scelta di Antonito di volersi candidare alle elezioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'unica che lo appoggerà sarà Carmen.

Cesareo sarà chiamato a testimoniare in tribunale, con Velasco che è pronto a far rendere nullo il suo intervento.

Nel frattempo Servante sarà convinto che un uomo presente nella pensione è un giudice del concorso e quindi farà di tutto per fingere di avere una famiglia allegra, ma l'uomo li ignorerà.

In tutto questo Camino, dopo aver passato un bel pomeriggio con Ildefonso, si spoglierà davanti a lui, ma quest'ultimo la allontanerà. Velasco invece riuscirà a rendere inutile la testimonianza di Cesareo, che non sarà in grado di dimostrare la colpevolezza di Genoveva. Felipe e Mendez capiranno che l'esito del processo è a rischio, ma in quel momento arriverà Laura.

Il giudice annuncia un nuovo testimone

In base agli spoiler della prossima settimana, Felipe e Genoveva saranno in ansia per quanto potrebbe dire Laura, ma Velasco si mostrerà tranquillo.

Intanto Camino sarà contenta di essere stata rifiutata dal marito e racconterà tutto a Maite. Successivamente Ildefonso si aprirà finalmente con la moglie in merito alla loro intimità.

Durante il processo Laura scagionerà Genoveva e Felipe litigherà con lei davanti a tutti. Mendez rassicurerà l'amico dicendo di aver capito il perché del comportamento della domestica. Nel frattempo Salmeron testimonierà, ma sconoscerà il fatto che è pronto a farlo pure Felipe. In tutto questo Mendez parlerà con Laura, ma la ragazza non ascolterà i suoi consigli. Infine il giudice annuncerà che un testimone è pronto ad intervenire e tutto sembrerà pensare che si tratti di Felipe.