Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana 'Un posto al sole', interpretata fra gli altri da Nina Soldano (Marina Giordano), Imma Pirone (Clara Curcio), Maurizio Aiello (Alberto Palladini), Luca Turco (Niko Poggi) e Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 18 al 22 ottobre 2021, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul possibile risveglio di Susanna, sulla dichiarazione d'amore di Jimmy a Cristina, sul tradimento reiterato di Silvia nei confronti di Michele, sui dissidi di Alberto e Clara, sulla reazione di Rossella al tradimento della madre e sulle tensioni esistenti all'interno del matrimonio di Filippo e Serena.

Inoltre, Adele si renderà conto di quanto sia difficile liberarsi di Mauro Buonocore.

Jimmy dichiara il suo amore a Cristina

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che i medici in ospedale cercheranno di risvegliare Susanna dal coma. La notizia si diffonderà velocemente fra i suoi conoscenti, suscitando reazioni contrastanti fra chi vorrebbe riabbracciarla al più presto e chi spera che non si risvegli mai più. Dopo essersi reso conto di essere teneramente innamorato di Cristina Ferri, Jimmy chiederà aiuto allo zio Franco per potersi dichiarare alla bimba. Quest'ultimo accetterà di aiutare il nipote, cercando di distrarre Roberto mentre il bambino si dichiara.

Rossella scopre il tradimento della madre

Alberto e Clara finiranno per discutere di nuovo a causa della scelta della madrina per il battesimo del piccolo Federico. Sempre più combattuta fra l'attrazione che prova per Giancarlo Todisco e la voglia di salvare la sua famiglia, Silvia non riuscirà più a trovare il giusto trasporto per vivere la sua relazione extraconiugale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In assenza di Michele e Rossella, però, la donna accetterà di trascorrere la notte a casa di Giancarlo, rischiando nuovamente di farsi scoprire. Poco dopo, la situazione peggiorerà quando Silvia sarà costretta ad affrontare un momento di forte tensione con Giancarlo. Nel frattempo, Rossella scoprirà il tradimento della madre, facendo fatica ad accettare l'accaduto.

Guido incontrerà casualmente Speranza a Napoli, mentre Niko si sentirà finalmente libero di poter dichiarare i suoi sentimenti. Filippo non riuscirà a comprendere il motivo per il quale Serena ultimamente è così arrabbiata con lui. Nel frattempo, quest'ultima si convincerà che il marito sia tornato con lei soltanto per un forte senso del dovere. Adele si renderà conto che non riuscirà molto facilmente a liberarsi della presenta di Mauro Buonocore nella sua vita.