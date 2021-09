Le prossime puntate spagnole di Una vita, in onda prossimamente su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity, raccontano che Anabel rivelerà ai vicini di Acacias il segreto di Ildefonso, mentre quest'ultimo sparirà nel nulla. Camino, a causa della scomparsa del marito, crederà che lo stesso si sia allontanato per schiarirsi le idee e, successivamente, la giovane Pasamar avrà una premonizione con protagonista Ildefonso. Armando, infine, si recherà a casa di Camino per comunicarle che il marito è stato trovato in fin di vita nel lago.

Anabel rivelerà ai vicini di Acacias il segreto di Ildefonso

Le anticipazioni iberiche di Acacias 38 rivelano che Marcos Bacigalupe organizzerà una festa così da presentarsi ai vicini, durante la quale Anabel alzerà il gomito. In preda ai fumi dell'alcol, la giovane rivelerà ai vicini di Acacias il segreto di Ildefonso, ovvero che l'uomo non può adempiere ai "doveri coniugali" per colpa di un'evirazione subita nel corso di un'attentato mentre si trovava in guerra in Africa.

Il pettegolezzo si propagherà a macchia d'olio nel quartiere, trasformandosi in un vero e proprio scandalo. La voce arriverà anche all'orecchio del Marchese de Los Pontones che inviterà il nipote a sciogliere le nozze con Camino tramite l'annullamento della Sacra Rota.

Sebbene Ildefonso parrà dare il proprio benestare al parente, il giorno seguente farà perdere le sue tracce.

Cesareo vedrà Ildefonso in stato confusionale nei pressi di un fiume

Le trame spagnole di Una Vita anticipano che Camino, a seguito della scomparsa del marito, penserà che lo stesso abbia bisogno di allontanarsi per schiarirsi le idee.

Cesareo, però, metterà in allarme la giovane Pasamar asserendo di aver visto Ildefonso in stato confusionale nei pressi di un fiume. Malgrado il parere contrario di Felicia, a quel punto, la figlia deciderà di avvertire le Forze dell'Ordine ma non vi sarà modo di ritrovare il povero Cortes.

Qualche pomeriggio più tardi, invece, Camino avrà una premonizione: la ragazza immaginerà di trovarsi di fronte al marito, il quale bagnato fradicio bagnerà il pavimento coi suoi passi, che le darà la propria benedizione per un eventuale futuro assieme a Maite.

A poche ore dalla nefasta premonizione, la figlia di Felicia riceverà in casa la visita di Armando.

Caballero si paleserà alla porta della giovane con una tragica notizia da darle: gli inquirenti hanno ritrovato Ildefonso in fin di vita all'interno di un lago. Da ulteriori accertamenti, inoltre, Armando dirà a Pasamar che il marito si è suicidato e ciò non farà altro che innescare altri sensi di colpa nella ragazza.