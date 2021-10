Sangiovanni è tornato a ribadire il suo pensiero circa ogni forma di pregiudizio scegliendo di affidare il suo pensiero al suo profilo Instagram. Il cantante rivelazione di Amici 20, sebbene si trovasse in montagna con la sua fidanzata Giulia Stabile come dimostrano alcuni scatti postati dal vicentino sui social, ha trovato il tempo di condividere con i follower un argomento che gli sta molto a cuore visto che non è la prima volta che ne parla. Dopo essere stato insultato per strada perché vestito di fucsia, Sangio aveva preso la parola per denunciare l'accaduto che lo aveva lasciato con l'amaro in bocca.

Inoltre in ogni sua intervista, l'artista non ha mai perso l'occasione per schierarsi contro i pregiudizi e così ha fatto anche ieri sera, domenica 10 ottobre.

Il pensiero del giovane artista

'Mi fa ancora troppo ridere che in Italia non sia sdoganata la libertà d'espressione e l'omosessualità', ha esordito Sangiovanni nella sua Instagram Story che suona un po' come uno sfogo ma allo stesso tempo come una dichiarazione di intenti per il suo percorso di artista e comunicatore. Sangiovanni ha proseguito affermando come trovi strana la percezione della società nei confronti di chi è omosessuale. 'Io sono etero o almeno per ora non mi sono mai innamorato di un uomo', ha poi aggiunto l'artista riferendosi a se stesso e al suo modo di intendere anche la moda, un altro argomento che lo ha sempre interessato.

'Mi sento me stesso se mi metto lo smalto, se mi metto una gonna', ha aggiunto poi Sangio che non si è mai fatto problemi a mostrarsi vestito in maniera molto colorata e a mettere sulle unghie smalti dai colori sgargianti. Il cantautore, il cui ultimo singolo è 'Raggi gamma', ha voluto mostrare la sua libertà anche attraverso il suo modo di vestirsi e non solo con la sua musica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il diciottenne vicentino ha affermato di essere attratto dalle cose della vita che non hanno un genere di appartenenza e non sono declinate a suo vedere al femminile o al maschile.

Sangiovanni contro il razzismo

Sangiovanni, che ha inneggiato alla lotta al razzismo, si è rivolto in maniera diretta ai suoi sostenitori certo che se lo seguono hanno con lui in comune questo pensiero.

Inoltre, il cantautore ha anticipato che nel suo prossimo disco, che nell'intervista a Radio Deejay ha definito come una compilation che uscirà entro la fine di questo anno, ci sarà una canzone che tratterà proprio questo argomento. Infatti, come lui stesso ha detto, non ci saranno solo testi allegri e gioiosi ma verrà toccato un arcobaleno di emozioni.

L'artista ha detto, inoltre, che per lui è tutta una questione di rispetto che lui ha nei confronti di ciò che viene disdegnato. Insomma, Sangiovanni, sebbene giovanissimo, ha le idee ben chiare su quale pensiero vuole trasmettere ai suoi ascoltatori: la libertà, da ogni punto di vista, è alla base delle idee del ragazzo. Se queste sono le premesse, di certo Sangio sorprenderà tutti con il suo prossimo lavoro.