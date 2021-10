L’appuntamento con le vicende della serie televisiva turca Love is in the air continua a essere su Canale 5, con nuovi emozionanti episodi.

Nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 15 ottobre 2021, Ayfer Yildiz (Evrim Doğan) dopo aver avuto un nuovo battibecco con Alexander Zucco (Hakan Karahan) a causa della sua gelosia, non perderà tempo per mettere alle strette la nipote Eda (Hande Erçel), dopo aver appreso della sua frettolosa intenzione di sposarsi con l'amico d’infanzia Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu).

La giovane studentessa avrà ordine della zia di annullare il suo finto fidanzamento.

Anticipazioni Love is in the air, del 15 ottobre: Deniz e Selin portano avanti la loro alleanza

Le anticipazioni sul 106° episodio in programma sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 15 ottobre 2021, dicono che l’alleanza tra Deniz e Selin (Bige Önal) sarà sempre più stabile: quest’ultima fingerà di aver bisogno dell’aiuto del suo complice come designer per arredare il suo ufficio.

Grazie alla sua menzogna, Selin consentirà al falso fidanzato di Eda di introdursi nello studio di Serkan: l’obiettivo dei due alleati sarà quello di controllare meglio la giovane studentessa e l’architetto, per impedire un eventuale ritorno di fiamma tra i due. Intanto Eda con il suo provvidenziale intervento riuscirà a recuperare il progetto di Kemerburgaz, quando esso rischierà di non andare più in porto.

Aydan offre sostegno ad Alexander, Eda costretta a mettere fine al finto fidanzamento con Deniz

Ayfer e Alexander finalmente trascorreranno una vacanza insieme ma purtroppo non in tranquillità, poiché a movimentare le loro giornate di relax saranno i loro litigi: in particolare la zia di Eda non riuscirà ad accettare il fatto che il suo fidanzato non abbia occhi soltanto per lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo chef invece si mostrerà parecchio infastidito dalla continua gelosia di Ayfer: ad approfittare della crisi della coppia ci penserà Aydan (Neslihan Yeldan), offrendo tutto il proprio sostegno ad Alexander quando si sfogherà con lei.

Intanto Ayfer perderà le staffe anche per un motivo riguardante la nipote Eda, poiché non la prenderà bene quando saprà che ha fissato la data delle nozze con Deniz.

Per convincere la giovane Yildiz a fare un passo indietro, Ayfer le darà sette giorni di tempo per mettere in pratica l’ennesimo tentativo di far riaffiorare i ricordi persi a Serkan. Non appena passerà la settimana quindi, Eda non avrà altra scelta che mettere la parola fine alla sua finta storia d’amore con Deniz.