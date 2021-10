Sorprendenti colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita, previste per le prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame provenienti dalla Spagna svelano che Camino Pasamar e Maite Zaldua decideranno di abbandonare Acacias 38 alla volta di Parig,i senza salutare nessuno dei vicini.

Una vita: Maite fa ritorno ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate trasmesse a breve in prima visione tv, annunciano una duplice uscita di scena, che emozionerà i fan dello sceneggiato.

Tutto inizierà quando Maite farà ritorno ad Acacias 38, dopo aver appreso del suicidio di Ildefonso Cortes, trovato annegato all'interno di un lago.

Qui la pittrice informerà Camino di essere ancora follemente innamorata di lei e di voler creare un futuro insieme. Parole che ovviamente colpiranno il cuore della giovane Pasamar, che deciderà di ritornare a far coppia con Zaldua. Le due ragazze penseranno di trasferirsi a Parigi, nonostante sappiano che anche lì dovranno tenere segreta la loro relazione, almeno in pubblico.

Camino e sua madre Felicia riescono a fare pace

Nelle prossime puntate della soap opera, Camino apprenderà che è stata sua madre Felicia (Susana Sotelo) ad aver invitato Maite ad Acacias 38, in quanto non voleva più vedere la figlia soffrire per amore. Inoltre l'ex ristoratrice preciserà che non farà più niente per impedirle di stare con la pittrice, nonostante non possa accettare il loro rapporto per via della sua morale.

Alla fine Pasamar e la figlia riusciranno a fare pace, lasciandosi alle spalle tutte le loro incomprensioni, che avevano minacciato di allontanarle per sempre.

Pasamar e Zaldua partono per Parigi all'oscuro di tutti

Camino deciderà di abbandonare Acacias 38 con Maite per andare a vivere in Francia, nonostante le parole rassicuranti della madre.

Per questa ragione le due ragazze faranno le valigie e poi si dirigeranno alla stazione all'oscuro di tutti. La giovane Pasamar e Zaldua, infatti, decideranno di prendere il primo treno diretto a Parigi, senza salutare nessuno per paura che qualcuno fermi i loro propositi.

In questo modo, Aria Bedman e Ylenia Baglietto, le due attrici che hanno dato il volto a Camino e Maite, si congederanno dalla soap opera nel corso dell'episodio 1.283.

Una duplice uscita di scena per le protagoniste che hanno dato vita a un amore ostacolato e considerato un vero scandalo per i tempi in cui è stata ambientata Acacias 38.

In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che Una vita va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play Infinity.