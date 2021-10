Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera spagnola in onda da ormai sei anni su Canale 5.

Le trame delle puntate provenienti dalla Spagna e in onda tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5 si soffermano su Felicia Pasamar interpretata dall'attrice Susana Sotelo. L'ex ristoratrice si redimerà agli occhi di sua figlia Camino (Aria Bedmar), quando scoprirà che ha fatto tornare Maite Zaldua ad Acacias.

Anticipazioni Una vita: il ritorno di Maite

Le anticipazioni di Una vita sulle prossime puntate trasmesse in prima visione tv su Canale 5 raccontano che Camino scoprirà chi è il responsabile del ritorno dell'amata nel vecchio quartiere.

Tutto inizierà quando la giovane Pasamar non rivelerà a nessuno della presenza di Maite ad Acacias per non esporla ad eventuali ripercussioni. Tuttavia, la pittrice si metterà in contatto con Liberto per riscuotere delle somme di denaro, derivate dalla vendita di alcuni quadri nella sua galleria. Inoltre, un'altra persona che sarà a conoscenza del ritorno della Zaldua, sarà Anabel che si guarderà bene da spiattellarlo a tutti quanti.

Successivamente Felicia accetterà di sposare Marcos. Per questo motivo, l'ex ristoratrice cercherà di mettersi in contatto con sua figlia, in procinto di partire a Parigi al fianco di Maite dopo aver compiuto i 21 anni.

Felicia è la responsabile del ritorno di Maite Zaldua

Nelle nuove puntate di Una vita, Camino e Maite Zaldua accetteranno di avere un confronto con Felicia. La giovane Pasamar apprenderà che sua madre è stata la responsabile del ritorno della pittrice ad Acacias 38. Inoltre, la moglie di Marcos si dirà disposta a non mettere più i bastoni tra le ruote nella loro relazione, nonostante non sia del tutto convinta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia la donna sottolineerà di non volerla rendere nuovamente infelice quando l'aveva costretta a sposare il marchesino Ildefonso Cortes (Cisco Lara), ritrovato poi annegato all'interno di un lago dopo che il suo segreto era diventato di dominio pubblico. In questo modo, Felicia riuscirà farsi perdonare dalla figlia.

Camino fa pace con la madre

Camino tenderà nuovamente la mano alla madre, tanto da ammettere di non aver mai smesso di volerle bene nonostante i loro dissidi. Le due donne faranno finalmente la pace. Tutto questo, però, non impedirà alla giovane Pasamar di volersi rifare una vita lontano da Acacias insieme alla pittrice.

Acacias 38 va in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:10 su Canale 5, mentre le puntate già trasmesse possono essere riviste su "Mediaset Play Infinity", poche ore dopo la messa in onda in tv.