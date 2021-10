Questo mercoledì 13 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Amici, quella che andrà in onda tra pochi giorni su Canale 5, nel primo pomeriggio di domenica 17 ottobre.

Tra gli spoiler più attesi, l'esito dell'esame di Flaza per cercare di riconquistare la maglia da titolare che Lorella le ha sospeso; tra i fan, intanto, c'è ancora chi protesta per l'eliminazione inaspettata di Inder per comportamenti meno gravi.

News dagli studi di Amici dopo le riprese

È passato circa un mese da quando è iniziata la ventunesima edizione di Amici, perciò che dinamiche che si sono create tra gli allievi e i professori sono tantissime.

La puntata che Maria De Filippi ha condotto il 13 ottobre (e che andrà in onda domenica 17 a partire dalle ore 14), è molto attesa soprattutto da quei fan che vogliono scoprire cosa ne sarà di Flaza nella scuola.

La ragazza è stata sospesa per aver contravvenuto più volte alle regole del programma e oggi, nel corso della registrazione settimanale, dovrà affrontare un esame per convincere Lorella Cuccarini a confermarla nel cast.

Gli spettatori del talent-show, poi, stanno protestando per il diverso trattamento che ha ricevuto un altro alunno sospeso pochi giorni fa: Inder, infatti, è stato eliminato da Anna Pettinelli, che non gli ha neppure dato la possibilità di dimostrare di aver compreso gli errori che ha commesso.

Le performance davanti alla commissione di Amici

Tra le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata nelle ultime ore, dunque, spiccano quelle riguardanti il destino di Flaza. Una settimana fa, la ragazza era finita al centro dell'attenzione per aver violato più volte il regolamento del format: uso del telefonino fuori dall'orario consentito, ritardi alle lezioni e alla prova costumi, svogliatezza in palestra e negli incontri con il maestro di solfeggio.

La produzione ha mostrato i video integrali di tutte le infrazioni della cantante, soprattutto dopo che quest'ultima ha messo in dubbio il provvedimento che gli autori e Lorella hanno preso nei suoi confronti.

Oggi, dunque, la giovane ha sostenuto un esame davanti alla sua prof ma non è riuscita a convincerla. La docente Cuccarini, infatti, ha ascoltato la performance dell'artista ma non se l'è sentita di ridarle la maglia: Flaza, dunque, è ancora in bilico ma non è stata neppure eliminata.

L'appuntamento con Amici torna domenica 17 ottobre

Nel corso della registrazione di Amici, Elisabetta ha affrontato la sua sfida. La cantante era stata messa in discussione da Lorella pochi giorni fa, ovvero dopo aver eseguito la sua versione di "Pensare male", brano di Elodie. Il talento del team Pettinelli si è confrontata con un'aspirante allieva e ha perso: un giudice esterno ha preferito la sfidante, perciò la titolare ha dovuto lasciarle il banco.

Anche Matt ha avuto un faccia a faccia immediato con un ballerino che non fa parte della scuola e ne è uscito perdente: salgono a due, dunque, le eliminazioni della puntata che andrà in onda domenica 17 ottobre.

Tutti i cantanti della classe 2021/2022, poi, si sono esibiti davanti ad Ermal Meta (presente a tutte le riprese) interpretando delle cover che hanno potuto preparare in 40 minuti.

Tra i più apprezzati sia dalla commissione che dal giurato esterno, c'è Nicol, che è stato riconfermata anche dal proprio professore Rudy Zerbi; meno convincenti sono stati LDA e Albe, che però restano nel programma.

Oltre al cantautore di origini albanesi, gli altri ospiti sono stati i The Kolors che hanno cantato il loro nuovo singolo.