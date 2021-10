Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la popolare soap opera scritta da Aurora Guerra in onda dal 2015 sulla rete ammiraglia Mediaset. Le trame delle puntate provenienti dalla Spagna e visibili a breve sui teleschermi di Canale 5 si soffermano sull'amnesia di Felipe Alvarez Hermoso che desterà non pochi sospetti. L'avvocato, infatti, potrebbe essere complice di Ramon in un piano per incastrare sua moglie Genoveva Salmeron.

Una vita spoiler: Felipe perde dieci anni di ricordi

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione, annunciano che Genoveva approfitterà della perdita di memoria di Felipe (Marc Parejo) per isolarlo dai vicini, se il piano non presentasse qualche intoppo.

Tutto inizierà quando Laura avvelenerà l'avvocato su ordine di Velasco. Il legale, a questo punto, cadrà a terra privo di sensi dopo aver sorseggiato un bicchiere d'acqua adulterato. Poi, verrà ricoverato in ospedale dopo l'intervento della domestica, vinta dai sensi di colpa.

In clinica, l'Alvarez Hermoso passerà alcuni giorni in coma e quando si risveglierà non avrà ricordi degli ultimi 10 anni di vita. L'uomo, infatti, non ricorderà di essere il marito di Genoveva e darà la colpa a Ramon del decesso della povera Celia. Da qui in poi, inizierà una story-line che sarà teatro di molti colpi di scena.

Genoveva informa il marito che sono felicemente sposati

Nelle nuove puntate di Una vita, Genoveva starà vicino al marito per tutta la durata della degenza in clinica.

Una volta a casa, la donna rammenterà a Felipe che sono felicemente sposati, sebbene lo informi dei precedenti matrimoni con Samuel Alday e Alfredo Bryce. Inoltre, la darklady si guarderà bene a non nominare Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e i loro problemi coniugali. Poi, convocherà a casa Liberto e Fabiana per invitarli a non fare più visita all'Alvarez Hermoso, visto che i dottori gli hanno consigliato di non vedere nessuno se vuole davvero recuperare la memoria.

L'Alvarez Hermoso potrebbe fingere la sua mancanza di memoria

Ma ecco che Ramon Palacios (Juanma Navas) supplicherà Genoveva affinché possa parlare con suo marito, visto che crede che abbia ucciso Celia (Ines Aldea). Alla fine, la donna acconsentirà all'incontro tra i due vecchi amici, che riserverà non poche sorprese.

Felipe assumerà un comportamento assai strano, tanto da guardare con sguardo complice Ramon come se stesse condividendo con lui qualcosa di losco. Per questo motivo, si presuppone che l'Alvarez Hermoso stia inscenando la sua amnesia per inchiodare la Salmeron davanti alle sue responsabilità per la morte di Marcia.