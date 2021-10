Guai in arrivo per Genoveva Salmeron (Clara Garrido), la protagonista assoluta di Una vita, la popolare soap opera di Canale 5. Le trame provenienti dalla Spagna raccontano che la darklady verrà accusata di un nuovo omicidio. Ebbene sì, il commissario Aurelio Mendez crederà che la donna sia implicata nella strana scomparsa di Javier Velasco.

Una vita: Laura e Genoveva si sbarazzano di Velasco

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane, annunciano nuovi guai giudiziari per Genoveva. Tutto comincerà quando Laura confesserà alla darklady di aver tentato più volte di eliminare Felipe su ordine di Javier.

La Salmeron, a questo punto, stringerà un'alleanza con la domestica per sbarazzarsi di Velasco servendogli un aperitivo avvelenato.

Purtroppo, la situazione sfuggirà di mano a Genoveva, tanto che il losco legale scoprirà le sue cattive intenzioni, iniziando ad inseguirla per tutta l'abitazione con l'intento di ucciderla. Ma ecco che Javier morirà dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da Laura, giunta in cucina per salvare la sua padrona. Alla fine, la domestica e la darklady si diranno definitivamente addio dopo aver occultato il cadavere di Velasco.

Mendez sospetta della Salmeron sulla scomparsa di Javier

Nel corso delle nuove puntate di Una vita, Genoveva entrerà nell'occhio del ciclone per colpa dell'omicidio commesso ai danni di Velasco.

La darklady, infatti, dovrà trovare delle scuse consistenti per arginare gli interrogatori serrati del commissario Mendez, insospettito dalla strana scomparsa di Javier.

Tuttavia, Aurelio non troverà le prove per dimostrare la colpevolezza di Salmeron, visto la mancanza del cadavere per poter dare via alle indagini.

Per questo motivo, l'ispettore deciderà di affrontare di petto la moglie di Felipe, la quale lo informerà che Javier è partito per un viaggio di lavoro fuori Acacias 38.

Casilda chiede ad Aurelio di continuare ad indagare sulla darklady

Ma ecco che Casilda aggancerà Mendez per la strada. La domestica di Liberto e Rosina, a questo punto, cercherà di convincere il commissario a continuare le indagini su Genoveva, in quanto sicura che sia stata lei ad uccidere la sua cara amica Marcia, nonostante sia stata prosciolta dal giudice durante il processo a suo carico.

Neanche a dirlo, Aurelio assicurerà all'Escolano che farà di tutto per affidare alla giustizia il responsabile della morte della Sampaio. Per questa ragione, la darklady non potrà più dormire sogni tranquilli visto che anche Felipe sembrerà prendersi gioco di lei dopo aver dato l'impressione di aver mentito sulla sua amnesia.