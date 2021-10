Soleil Sorge crolla nella casa del Grande Fratello Vip 6. L'ex protagonista di Uomini e donne che in questo primo mese e mezzo di permanenza all'interno dell'abitazione ha tenuto banco con gli intrighi e le dinamiche che ha saputo creare, in queste ore ha avuto un momento di debolezza e si è lasciata andare ad un pianto disperato in giardino. Al suo fianco, in quel momento, c'era l'ex fidanzato Gianmaria Antinolfi che ha provato a consolarla anche se i numerosi fan social che seguono il reality show, non credono nella "buona fede" della Sorge.

Il crollo di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Soleil ha avuto un momento di crisi all'interno della casa del GF Vip, ammettendo di sentirsi sola dato che da un mese a questa parte, non ha stretto dei legami "forti" con nessuno dei concorrenti che sta condividendo con lei questa esperienza.

La Sorge è stata quasi sempre al centro dell'attenzione per le polemiche che ha scatenato e talvolta anche per le diatribe e gli scontri che sono nati in casa, in primis con le altre donne protagoniste di questa sesta edizione.

Addirittura, quando ci fu la lite con Ainett, la quale sosteneva che Soleil le avesse dato della "scimmia", le altre donne della casa si mobilitarono per chiedere al GF Vip di cacciare via l'ex protagonista di Uomini e donne.

'Nessuno se ne frega un cavolo', sbotta in lacrime Soleil Sorge

Insomma un percorso per niente facile per Soleil che in queste ore sembra aver "deposto le armi", lasciandosi andare alle lacrime.

"A parte i miei followers che mi danno dei minimi segnali di affetto, qui dentro nessuno se ne frega un cavalo.

Ognuno a parlare di se stesso", ha sbottato in lacrime Soleil, aggiungendo che in casa non ci sarebbe nessuno che di tanto in tanto va da lei per capire come sta.

Eppure, le lacrime della Sorge sembrano non aver convinto più di tanto i fan social che seguono il Grande Fratello Vip 6, dato che in tanti hanno puntato il dito contro la ragazza.

"Lacrime finte. Prima attacca, insulta e poi piange. Fa sempre così in ogni reality. Basta", ha sbottato un fan social scagliandosi così contro Soleil.

I fan sbottano duramente contro Soleil al Grande Fratello Vip 6: 'Falsissima'

"Che teatrino. Falsa, falsissima! Come da protocollo, momento vittima", ha sentenziato qualcun altro sui social, senza credere quindi al crollo emotivo di Soleil.

"Si facesse una domanda Soleil perché è sola all'interno della casa", ha commentato ancora un altro spettatore social che sta seguendo questa sesta edizione.

"Sei troppo arrogante, spesso scostumata. Cerca di essere più complice e partecipe con gli altri", ha scritto ancora qualcun altro.