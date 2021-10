Un ritorno ad Acacias 38 movimenterà le vicende ambientate di Una vita, la popolare soap opera di Canale 5. Le trame delle puntate spagnole in programma nelle prossime settimane in tv, svelano che Santiago Becerra tornerà nel vecchio quartiere per vendicarsi una volta per tutte di Genoveva Salmeron, l'assassina di Marcia Sampaio.

Una vita: ritorno di fiamma tra Genoveva e Felipe

Le anticipazioni di Una vita sulle prossime puntate trasmesse a breve in televisione, annunciano che una presenza tornerà a seminare il panico nell'esistenza di Genoveva.

Tutto comincerà con precisione nel momento in cui la darklady riuscirà a tornare insieme a Felipe, ancora smemorato dopo l'avvelenamento da parte di Laura. L'avvocato, infatti, non avrà più ricordi degli ultimi dieci anni, tanto da credere che Ramon abbia ucciso sua moglie Celia.

Una perdita di memoria che porterà Alvarez Hermoso ad avvicinarsi sempre di più a Salmeron, di cui sembra fidarsi. Ovviamente, il ritorno di fiamma farà preoccupare non poco i vicini di Acacias 38, tra cui Liberto Mendez, il quale dimostrerà di non fidarsi assolutamente dalla darklady. Anzi, il marito di Rosina crederà che la donna stia usando l'amnesia di Felipe per un suo tornaconto personale.

Nonostante questo, nessuno di vicini metterà al corrente l'avvocato dei fatti che l'hanno portato a lasciare Genoveva dopo l'uccisione di Marcia.

Per questo motivo, Salmeron avrà la strada libera per rifarsi un futuro con il marito.

Salmeron sospetta che il marito stia fingendo la sua amnesia

Nelle prossime puntate di Una vita, Ramon chiederà a Genoveva di convincere suo marito della sua innocenza in merito all'uccisione di Celia. Salmeron, a questo punto, accetterà di parlare con Felipe, che deciderà di riappacificarsi con Palacios.

A tal proposito, quest'ultimo nasconderà ad Alvarez Hermoso che aveva avuto parecchi problemi coniugali durante il suo matrimonio. Il padre di Antonito, infatti, sarà costretto ad usare toni pacati per non sconvolgere la mente dell'amico, già provata dalla perdita di memoria.

Nel frattempo, Genoveva inizierà a sospettare che Felipe stia fingendo la sua amnesia dopo averlo visto chiacchierare con Laura per le vie di Acacias.

Una scena che farà irrigidire la donna che, poco dopo, lo troverà a parlare con il commissario Mendez, appena tornato nel vecchio quartiere.

Santiago torna per vendicare la morte di Marcia

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui, visto che Salmeron si sentirà spiata da una presenza misteriosa. La darklady riuscirà ad intravedere la sagoma di un uomo intento ad abbandonare il condominio di Acacias 38. Genoveva, a questo punto, sarà preda della paura, tanto da informare Felipe. I telespettatori, nel frattempo, scopriranno che Santiago Becerra è tornato da Cuba per vendicare la morte di Marcia.