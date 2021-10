Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne, in programma ad ottobre su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che riguarderanno il rapporto tra Ida Platano e il nuovo cavaliere Marcello, col quale sembrava che stesse nascendo qualcosa di serio e importante. Spazio anche agli inganni del tronista Joele Milan, che sarà cacciato via dalla trasmissione mentre tra Tina e Gemma si riaccenderà di nuovo lo scontro in studio.

Joele Milan viene cacciato via: anticipazioni U&D

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio per un clamoroso colpo di scena legato al percorso del tronista Joele Milan.

Maria De Filippi, infatti, smaschererà clamorosamente il ragazzo, evidenziando il fatto che nel corso di una delle ultime registrazioni, ha provato ad accordarsi con una delle corteggiatrici, chiedendole di vedersi e sentirsi fuori dal programma, ma all'insaputa della redazione stessa.

Un gesto che è costato caro al tronista Joele, tacciato di aver voluto prendere in giro la redazione del programma Mediaset e tutte le ragazze che hanno chiamato per corteggiarlo.

Marcello chiude la storia con Ida Platano a U&D

Sta di fatto che, alla fine, Maria De Filippi ha scelto di eliminarlo definitivamente dalla trasmissione e quindi andrà via senza compiere alcun tipo di scelta.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità sulla frequentazione tra Ida e Marcello.

I due, dopo una serie di uscite che sembravano far ben sperare per il futuro, si diranno addio definitivamente. Sarà il cavaliere Marcello a scegliere di voler mettere un punto a questa frequentazione con la dama del trono over.

Di conseguenza entrambi proseguiranno il loro percorso a Uomini e donne alla ricerca della loro anima gemella.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tina si scaglia contro Gemma: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora gli spoiler delle nuove puntate di ottobre, rivelano che si riaccenderà lo scontro in studio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Le due storiche protagoniste del programma di Maria De Filippi si ritroveranno nuovamente l'una contro l'altra e, questa volta, Tina si lascerà andare all'ennesimo gesto poco educato nei confronti della dama torinese.

Cipollari si scaglierà contro Gemma, rovesciandole addosso l'ennesimo secchio di acqua e inzuppandola così dalla testa ai piedi nello studio di Uomini e donne. Una scena che si era già verificata in passato e che sarà "riproposta" da Tina nelle prossime puntate di U&D.