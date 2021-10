Variazioni di palinsesti in arrivo in casa Mediaset. La quarta puntata di Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, questa settimana non andrà in onda di domenica pomeriggio. I vertici di Canale 5 hanno scelto di rimettere mano al palinsesto del weekend di questa settimana, complice il fatto che su Rai 1 andrà in onda la finale per il terzo e quarto posto della Nations League 2021, che vedrà protagonista anche l'Italia. Di conseguenza, Maria De Filippi e la sua schiera di allievi si sposteranno nel lunedì pomeriggio di Canale 5.

Le novità della programmazione Mediaset di domenica 11 ottobre: salta Amici 21

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione Mediaset, rivelano che questa domenica 10 ottobre non ci sarà spazio su Canale 5 per la messa in onda della quarta puntata Amici 21, registrata questo pomeriggio a Roma.

Il talent show eviterà lo scontro diretto contro la partita della Nazionale Italiana guidata da Mister Mancini, che sarà trasmessa nel primo pomeriggio in diretta su Rai 1.

Al posto di Amici 21, infatti, ci sarà spazio per la messa in onda di Beautiful, Una Vita e Love is in the air che occuperanno eccezionalmente la programma della domenica pomeriggio.

La quarta puntata di Amici 21 sarà trasmessa di lunedì

Ma quando andrà in onda la quarta puntata di Amici 2021? Le anticipazioni sulla programmazione di Canale 5 rivelano che l'appuntamento con Maria De Filippi e gli allievi della scuola più famosa del piccolo schermo, verrà recuperato di lunedì pomeriggio.

Il giorno 11 ottobre, infatti, alle 14:45 ci sarà spazio per la messa in onda della quarta puntata del talent show che ruberà così spazio ad un'altra creatura di Maria De Filippi.

Parliamo di Uomini e donne.

Il dating show, infatti, eccezionalmente per questo lunedì pomeriggio non andrà in onda su Canale 5, ma tornerà regolarmente a partire da martedì 12 ottobre, come sempre nella stessa fascia oraria pomeridiana.

Le anticipazioni sulla quarta puntata di Amici 21

A partire dalla quinta puntata, invece, la programmazione del talent show tornerà ad essere quella abituale.

Amici, infatti, sarà in onda nuovamente di domenica.

Intanto, le anticipazioni sulla quarta puntata di lunedì 11 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio per una nuova serie di sfide che vedranno coinvolti gli allievi protagonisti di questa ventunesima edizione.

Inder si ritroverà a fare i conti con il severo giudizio della prof Anna Pettinelli, la quale non gradirà il fatto che il suo allievo si comporti male all'interno della scuola.

Per questo motivo, la prof deciderà di sospendergli la maglia e di metterlo così a rischio eliminazione.

Tra gli ospiti di questa settimana, invece, ci sarà la cantante Gaia (ex vincitrice del programma) che avrà modo di presentare al pubblico il suo nuovo pezzo.