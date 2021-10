Diego Tavani è uno dei cavalieri della nuova edizione di Uomini e donne e, dopo alcune brevi conoscenze con alcune dame del parterre, ha iniziato una frequentazione con Ida Platano. Nel corso di una recente intervista per il magazine della trasmissione, il tabaccaio romano ha spiegato di avere avuto un colpo di fulmine per la parrucchiera e di stare bene con lei. Inoltre, il cavaliere del dating show, ha spiegato che Ida suscita in lui emozioni mai provate e, anche solo un abbraccio della donna, gli scatena sensazioni mai vissute in precedenza.

Uomini e Donne: il colpo di fulmine di Diego Tavani per Ida Platano

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne trasmesse in televisione, Diego e Ida, al centro dello studio, hanno raccontato di essere usciti insieme. La coppia ha rivelato di essersi trovata bene e di volere proseguire la frequentazione. In un'intervista esclusiva per il settimanale del programma, Tavani ha rivelato di avere avuto un colpo di fulmine per Platano, dichiarando: ''Non posso negarlo. Starle vicino mi trasmette delle vibrazioni inaspettate. Esteticamente incarna il mio prototipo di donna, ma quello che più mi piace di lei è il suo sorriso, il modo che ha di vestire, anche il suo profumo".

Uomini e Donne: Ida Platano fa provare emozioni a Diego Tavani

Durante l'intervista, Diego Tavani ha proseguito il discorso, affermando che Ida gli piace, qualunque cosa faccia. In particolar modo, il cavaliere romano ha detto che è la prima volta che gli capita una cosa del genere, confidando: ''Non so che nome dare a questa sensazione, so solo che è la prima volta che vivo una cosa simile.

Sono stato oltre dieci anni da solo e mai nessuna mi ha fatto provare delle emozioni così. Non so cosa mi stia succedendo''. Inoltre, il cavaliere di Uomini e Donne ha spiegato di avere la sensazione che Ida potrebbe essere una delle poche persone che potrebbero suscitare in lui emozioni del genere, anche solo con un semplice abbraccio.

Uomini e Donne: le parole di Diego Tavani su Ida Platano

Diego non ha nascosto che Ida gli piace molto e, a detta sua, forse vede la dama diversa dalle altre per questo motivo. Tavani ha poi fatto un paragone fra la frequentazione con Platano e le conoscenze con le altre single del parterre, rivelando: ''Con le altre persone conosciute nel programma mi sono voluto mettere in gioco, partendo da un'attrazione fisica. Ma quando l'interesse è limitato, al minimo inciampo ti fermi. Con Ida è differente. Sento qualcosa di speciale''. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se la frequentazione fra Diego e Ida continuerà o se per la coppia non non ci sarà il lieto fine.