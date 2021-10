Colpo di scena a Uomini e donne, dove al centro dell'attenzione continua ad esserci la dama Ida Platano. Archiviata la sfortunata relazione con Marcello, che ha scelto di voltare pagina e di mettere una pietra sopra alla loro frequentazione, c'è un nuovo cavaliere che si è fatto avanti con Ida. Trattasi dell'ex calciatore Diego Tavani il quale, in una recente intervista rilasciata al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti di Ida, ammettendo che per lui è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Diego ammette il suo sentimento per Ida: colpo di fulmine a Uomini e donne

Nel dettaglio, nello studio di Uomini e donne, Diego e Ida hanno scelto di conoscersi meglio e tra i due c'è stato anche un intenso e appassionante bacio che fa ben sperare per il futuro.

Intanto, però, il cavaliere ha spiazzato la dama del trono over e nel corso della sua intervista non ha nascosto il forte interesse nei confronti di Ida, al punto da ammettere di essere disposto a lasciare Roma e il suo lavoro per poter stare con lei e vivere insieme questa favola d'amore.

"Ida, mi piaci. Non so cosa sia successo dentro di me, è la prima volta che vivo certe sensazioni", ha ammesso l'ex calciatore parlando proprio della dama amica di Gemma Galgani.

'Ho detto a Ida di vivermi con serenità', ammette Diego

Diego ha ammesso di essere rimasto colpito dalla grinta e dalla simpatia di Ida. "Ho trovato una persona molto simile a me. E' una donna semplice, grintosa e simpatica", ha ammesso Diego confermando che tra di loro non vi è soltanto attrazione fisica.

A tal proposito, Diego ha ammesso che per vivere serenamente la sua relazione con Ida non avrebbe problemi neppure a lasciare Roma e cambiare lavoro, e lo farebbe solo per l'amore che prova nei confronti di Ida Platano e per la voglia di costruire qualcosa di bello insieme.

"Ho detto a Ida di vivermi con serenità", ha ammesso Diego, aggiungendo di avere un figlio grande e un lavoro di cui non è schiavo.

"Con il lavoro posso reinventarmi in qualsiasi luogo. Preparo la valigia e mi trasferisco. Vale la pena provarci", ha sottolineato l'ex calciatore.

Ida Platano accetterà di lasciare lo studio di Uomini e donne con Diego?

Insomma, come ha specificato lo stesso Diego, il suo è stato un vero e proprio "colpo di fulmine" verso la dama di Uomini e donne trono over.

Ma come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane? Dopo la dichiarazione d'amore, del tutto inaspettata e repentina di Diego, Ida prenderà davvero in considerazione l'idea di uscire dallo studio per vivere questa nuova relazione? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.