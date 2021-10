Le storie d'amore della dama Gemma Galgani sono tra le più seguite del trono over di Uomini e donne. Nonostante le battute dell'opinionista Tina Cipollari, la dama non si è mai data per vinta e a quanto pare avrebbe ritrovato l'amore al fianco del cavaliere Costabile.

Il bacio tra Gemma e Costabile

Gemma Galgani non appariva presa da alcun cavaliere in modo particolare da tempo: a quanto pare, da come si desume dalla puntata di Uomini e Donne messa in onda il 14 ottobre, avrebbe ritrovato l'amore con il cavaliere Costabile. Si tratta di un uomo di 68 anni dagli occhi azzurri e di origini pugliesi, residente da anni a Milano.

L'incontro tra i due è avvenuto alla fine della precedente registrazione, durante una pausa: si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, al quale è seguita un'esterna di pomeriggio, alla luce del sole, e una sotto la luna: proprio durante quest'ultima, tra i due sarebbe scattato un bacio. Costabile ha già invitato Galgani a Sharm el Sheikh, dove il cavaliere trascorre gran parte dell'anno in un suo appartamento. Durante la puntata, non sono mancate le battute dell'opinionista Tina Cipollari che, come al solito, ha ironizzato sulle emozioni descritte dalla dama. Diversamente dal solito però, le frasi di Cipollari non hanno fatto perdere le staffe a Galgani grazie al fatto che Costabile non è sembrato farsi influenzare dalle parole dell'opinionista.

Dimenticato Giorgio Manetti

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne mandate in onda, Tina Cipollari ha riportato i saluti di Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, rivolti alla dama Isabella Ricci, della quale, a detta di Tina, Manetti avrebbe apprezzato la signorilità e l'eleganza. Ciò ha sembrato turbare Gemma, dato il travolgente amore che ha provato per il suo ex.

Chissà che la nuova passione per il cavaliere Costabile non possa far dimenticare a Galgani tutti i precedenti amori.

Andrea Nicole bacia Ciprian e Joele viene cacciato

Nella stessa puntata del 14 ottobre è andato in onda il primo bacio tra Andrea Nicole e il suo corteggiatore Ciprian, avvenuto a telecamere spente per volere della tronista.

L'opinionista Gianni Sperti, che non simpatizza particolarmente per Ciprian, non è convinto da questo bacio: Sperti è convinto che il ragazzo abbia ambizioni nel mondo dei social e che, dunque, abbia partecipato al programma per motivi di visibilità.

Della registrazione il cui è inizio è stato trasmesso il 14 ottobre fa parte la cacciata del tronista Joele, accusato da Maria De Filippi di essersi accordato durante un ballo con la corteggiatrice Noemi: il ragazzo le avrebbe proposto di sentirsi al di fuori del programma attraverso un amico di lui. La conduttrice, secondo le anticipazioni, avrebbe cacciato via dal programma entrambi. Probabilmente, l'episodio verrà trasmesso durante la puntata del 15 ottobre.