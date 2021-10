Viola come il mare con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi dovrebbe andare in onda il prossimo anno, presumibilmente in autunno. La nuova Serie TV firmata Lux Vide è molto attesa dalle fan dell'attore turco che, per la prima volta, dovrà recitare in italiano.

Ipotesi inizio Viola come il mare e trama

Dato che le riprese della nuova serie tv sono iniziate a settembre del 2021, si ipotizza che Viola come il mare possa essere trasmessa su Canale 5 a partire dall'autunno del 2022. Si tratta di un'ipotesi, anche se molto verosimile. Di fatto non si sa con certezza quando potremo ammirare la bravura di Can Yaman e Francesca Chillemi nei rispettivi panni di Francesco Demir e Viola.

La serie light crime si ispira al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini: si tratta di un mix tra commedia e crime stories. La protagonista Viola, interpretata da Chillemi, è una giornalista affetta da sinestesia (un disturbo della percezione) e da una malattia degenerativa che determinano il suo particolare approccio alla realtà. A seguito dell'omicidio di una ragazza, Viola si accorge di avere ottime capacità investigative e viene messa in contatto con un poliziotto che lei chiama Zelig: si tratta di Francesco Demir, interpretato da Yaman

Grande feeling sul set tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Fin da subito i due protagonisti di Viola come il mare hanno mostrato grande feeling sul set, sia tra di loro che con gli altri attori.

Attualmente, le riprese sono effettuate a Palermo. Can Yaman, dalla lettura dei copioni a Roma, ha preso in giro Chillemi per la mancata puntualità, per poi regalarle il suo profumo Mania per chiederle perdono.

L'attore turco continua a perfezionare il suo italiano, già buono prima di arrivare in Italia grazie ai suoi studi liceali, attraverso scioglilingua e momenti passati con la sua coach.

Di recente, Yaman ha dichiarato di trovarsi molto bene in Italia, tanto da sentirsi davvero a casa a Roma. Nella capitale, l'attore turco vive in una casa con il suo amico Roberto Macellari.

Sandokan: inizio riprese nel 2022

Can Yaman è coinvolto anche in un altro progetto lavorativo, sempre targato Lux Vide e interamente in inglese.

Si tratta del remake in chiave moderna di Sandokan, nel quale l'attore turco interpreterà proprio il protagonista, la Tigre della Malesia, in sostituzione di Kabir Bedi. Le riprese avrebbero dovuto iniziare già durante il 2021, ma sono state posticipate, probabilmente per tener conto dei concorrenti impegni lavorativi di Can Yaman e degli altri attori coinvolti nel progetto. Ricordiamo, infatti, che Yanez sarà interpretato da Luca Argentero, ancora impegnato nelle riprese di Doc-Nelle tue mani, mentre Fitzgerald avrà come interprete Raoul Bova, ora Don Massimo, sostituto del celebre Don Matteo nell'omonima serie.