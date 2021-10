Brave and Beautiful è la soap opera di questa estate che ha appassionato il pubblico di Canale 5. Nonostante gli ottimi riscontri dal punto di vista auditel, Mediaset a settembre ha scelto di sospendere l'appuntamento quotidiano con la soap per dare spazio al ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. E così, gli spettatori, si sono ritrovati a dover fare a meno delle ultime puntate di sempre della soap opera che vede protagonista la coppia composta da Cesur e Suhan, anche se ben presto potrebbe ritornare in onda su Canale 5.

Mediaset, i fan attendono di vedere in onda le nuove puntate di Brave & Beautiful

Nel dettaglio, Brave and Beautiful è stata messa da parte nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione per far sì che Maria De Filippi, i tronisti, le dame e i cavalieri di Uomini e donne, tornassero di nuovo in onda nella storica fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10.

Mediaset, quindi, ha stoppato la soap turca lasciando spazio al dating show di De Filippi ma anche a Love is in the air, la soap con Eda e Serkan che sta proseguendo la messa in onda quotidiana nel daytime feriale di Canale 5.

E così i fan hanno dovuto fare a meno delle nuove puntate della serie con Cesur e Suhan, speranzosi di poterli rivedere al più presto in video.

Ecco quando dovrebbe ripartire Brave and Beautiful su Canale 5

Ma quando tornerà l'appuntamento con Brave and Beautiful nella programmazione di Canale 5? In un primo momento si era parlato di un ritorno in video a partire dalla prossima estate ma questa potrebbe non essere la collocazione ufficiale.

Stando a quanto apprende Blasting News, in queste ore in casa Mediaset si starebbero studiando i palinsesti della prossima stagione televisiva 2022, in primis quelli del daytime.

Love is in the air, infatti, non durerà ancora a lungo: la soap opera andrà avanti fino al prossimo gennaio, dopodiché lascerà vuoto lo slot orario che va dalle 16:50 alle 17:35 circa.

Ebbene, non si esclude che da fine gennaio - inizio febbraio, al posto della soap opera con Eda e Serkan possa esserci proprio il ritorno di Brave and Beautiful.

Non solo Brave & Beautiful: acquistata anche una nuova soap spagnola

La soap, quindi, potrebbe ripartire con i restanti episodi che mancano alla fine di questa prima e unica stagione, già durante l'inverno 2022 e andare avanti per qualche mese.

In attesa di scoprire se la trattativa si concretizzerà oppure no e quali saranno le scelte definitive dei vertici della rete, in queste ore in casa Mediaset è stata acquistata una nuova soap opera spagnola, destinata ai pomeriggi di Canale 5.

Trattasi di "Dos Vidas", una soap nata dalle ceneri di Una Vita e de Il Segreto, che approderà in Italia nel corso della prossima stagione televisiva.