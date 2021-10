Tra le coppie che si sono formate nel corso della passata edizione di Uomini e donne, vi è quella composta da Giacomo e Martina. I due, usciti dallo studio della popolare trasmissione Mediaset, hanno scelto di prendere in mano le redini della loro relazione e di viversi senza esitazioni. Da poche settimane hanno iniziato anche la convivenza insieme e, proprio in queste ore, si sono resi protagonisti di un litigio social che non è passato affatto inosservato.

Lo scherzo di Martina a Giacomo: l'ex tronista di Uomini e donne non reagisce bene

Nel dettaglio, Giacomo e Martina continuano ad essere particolarmente attivi sui social, dove condividono diversi momenti del loro quotidiano e anche di questa convivenza che stanno sperimentando da poche settimane.

E proprio nel corso delle ultime ore, Martina si è lasciata andare ad uno scherzetto che non è piaciuto per niente al suo fidanzato, il quale non ha reagito affatto bene.

Martina, infatti, ha provato a far spaventare il suo fidanzato che in quel momento era impegnato col cellulare: lo scherzo dell'ex protagonista di Uomini e donne è riuscito alla grande, visto che Giacomo è letteralmente sobbalzato dalla sedia.

'Adesso basta', sbotta Giacomo contro la fidanzata Martina

Peccato, però, che dopo lo "spavento", l'ex tronista del programma di Maria De Filippi, sia apparso decisamente furioso, dimostrando di non averla presa bene.

"Adesso basta, hai rotto le pa...", ha sbottato subito Giacomo contro la sua fidanzata aggiungendo che stava rispondendo ad un messaggio di Samantha Curcio, un'altra ex protagonista della passata edizione di Uomini e donne.

Malgrado qualche piccolo momento di tensione, quella composta da Giacomo e Martina è una delle coppie che si è formata lo scorso anno a Uomini e donne, che prosegue la frequentazione e che sembra essere realmente intenzionata a gettare le basi per un possibile futuro insieme.

Le ultime anticipazioni su Uomini e donne: Joele Milan cacciato via

Intanto, la trasmissione di Maria De Filippi prosegue la sua messa in onda (con grande successo) su Canale 5 e, nel corso delle prossime puntate ci sarà spazio per un colpo di scena che non passerà inosservato.

Il tronista Joele Milan sarà letteralmente smascherato da Maria De Filippi e dalla produzione del suo programma, al punto da essere cacciato via dal trono.

Il motivo? Joele si stava mettendo d'accordo con una delle corteggiatrici, affinché potessero sentirsi e vedersi fuori dallo studio di Uomini e donne ma in "incognito", ossia senza far sapere nulla agli autori e alla redazione stessa. Un giochetto che è costato caro al tronista, cacciato via dal programma.