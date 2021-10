Nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip, l'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo ha fatto recapitare una lettera al ragazzo. Federica ha invitato il nuotatore ad essere più sereno all'interno del Reality Show e tornare il ragazzo gioioso di sempre. Durante la lettura della missiva, Lulù Selassié (Lucrezia all'anagrafe) non è riuscita a contenere la sua gelosia.

Le parole di Federica

Manuel Bortuzzo ha deciso di mettersi in gioco al Grande Fratello Vip. Tuttavia, non sempre riesce ad essere sereno. Durante la festa di sabato 2 ottobre, il 22enne mentre tutti si divertivano, ha preferito isolarsi dal gruppo.

Dopo essere stata contattata da Alfonso Signorini, l'ex compagna di Manuel ha deciso di scrivere una breve ma intensa lettera. Federici Pizzi è la persona con cui Bortuzzo stava la sera dell'incidente che gli ha cambiato la vita. La giovane nel vedere il suo ex in difficoltà, ha cercato di incoraggiarlo: "Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori". Infine, la ragazza ha chiesto al gieffino di ritrovare la serenità di quando è entrata nella casa di Cinecittà.

La scena della Principessa

Mentre Manuel Bortuzzo si trovava in Mistery Room, i suoi compagni d'avventura hanno assistito alla sorpresa dal salotto della casa. Ovviamente, l'attenzione di alcuni telespettatori è andata su Lulù.

La diretta interessata nel sentire la lettera di Federica, non è riuscita a mantenere la calma. Nel dettaglio, quando ha sentito che il 22enne aveva ricevuto una lettera dalla sua ex compagna, la Principessa ha sostenuto che si tratta della nipote del dentista dello sportivo.

Nel vedere la sorella agitata, Jessica ha invitato Lucrezia a stare calma e non fare scenate di gelosia.

Nonostante l'invito, Lucrezia ha sbottato: "Non me ne frega niente". Successivamente, la gieffina ha chiosato: "Saranno stati insieme tipo quattro mesi". Di fronte alla reazione della Principessa, le sue compagne d'avventura hanno invitato Lulù a non dire queste cose in diretta. Tuttavia, un telespettatore della diretta h24 ha immortalato l'episodio e ha pubblicato il video su Twitter.

Non contenta, Lulù ha sostenuto che Federica avesse solamente 15 anni.

Manuel spiazzato per la lettera ricevuta

Al termine della missiva di Federica Pizzi, Manuel Bortuzzo è apparso commosso. Il nuotatore ha ammesso che non si aspettava un gesto simile dalla sua ex. Poi, ha spiegato che tra i due c'è un rapporto amichevole sincero e limpido: "Le voglio ancora molto bene". Il 22enne di Treviso ha fatto sapere di avere passato dei momenti magici al fianco di Federica. Tuttavia, i due giovani hanno capito che era giusto interrompere la relazione.

Incalzata da Signorini, Federica ha salutato Manuel in diretta. Infine, la giovane ha raccontato di avere rivisto Manuel in piedi sulle sue gambe lo scorso 2 febbraio. Pizzi commossa ha confidato che i due saranno legati per sempre da un rapporto speciale.