Scatta il primo vero bacio nella nuova stagione Uomini e donne. Sin da subito si era notato il forte interesse di Andrea Nicole nei confronti del bel corteggiatore biondo.

Già a partire dai primi giorni dall'inizio delle registrazioni infatti i due si sarebbero scambiati moltissimi messaggi in cui lei gli raccontava tutte le sue insicurezze e confessandogli di non riuscire a guardarlo negli occhi senza provare imbarazzo, cosa che non le capitava da tempo.

Ciprian a sua volta si è mostrato molto coinvolto, sia fisicamente che mentalmente, lasciando queste dichiarazioni durante un'intervista al settimanale ufficiale del programma: "Ho pensato che fosse davvero bella: sono rimasto colpito prima di tutto dalla sua estetica e, successivamente, sentendola parlare, dalla sua storia.

È nata una complicità di sguardi e ho sentito come se ci fosse qualcosa di diverso. Credo ci sia stato un feeling immediato".

Dichiarazione inaspettata di Ciprian

Secondo quanto emerso dalla puntata andata in onda il 14 settembre, Ciprian ha dichiarato di voler conoscere anche l'altra tronista Roberta, cosa che ha fatto molto discutere. Nonostante tale dichiarazione però, Nicole non si è lasciata condizionare ed è andata avanti per la sua strada, chiedendo addirittura, stando alle anticipazioni, di vedere nuovamente il ragazzo in esterna. Dopo la puntata in questione infatti i due si sarebbero scambiati tantissimi messaggi e alla fine la tronista non ha voluto attendere e ha chiesto alla redazione di poterlo incontrare subito.

Primo bacio per Andrea Nicole e Ciprian: lui sarà sincero?

Stando a quanto dicono le talpe presenti durante la registrazione del programma, avvenuta la scorsa domenica 26 settembre, la seconda esterna è stata molto intensa ed emozionante tanto che Ciprian ad un certo punto ha confessato a Nicole: "Io in questo momento ti bacerei".

La tronista ha così chiesto alla redazione di spegnere le telecamere. I due hanno poi ammesso in puntata di essersi baciati e di sentirsi sempre più vicini.

Ciprian bacia Andrea Nicole su consiglio di Armando

Dopo l'esterna del bacio qualcuno in studio ha messo in dubbio la sincerità di Ciprian, soprattutto Gianni Sperti che sostiene lui si sia spinto oltre con Nicole su indicazione di Armando, che la settimana prima gli aveva consigliato di fare il primo passo e di avvicinarsi a lei fisicamente.

Inoltre il bel corteggiatore è apparso agli occhi dell'opinionista più distaccato rispetto all'esterna precedente.

La tronista ha però voluto credere alla buona fede del ragazzo accettando a fine puntata di ballare con lui nonostante il consiglio da parte dell'opinionista di tenere gli occhi ben aperti.

Resta ora da capire se Ciprian uscirà realmente con Roberta o se il forte avvicinamento con Nicole lo ha coinvolto tanto da voler approfondire la conoscenza con lei.