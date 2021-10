Queste ultime puntate non sono state affatto facili per le tre sorelle Selassiè. Durante le dirette di venerdì e in quello di lunedì, le principesse etiopi hanno parlato del padre che attualmente si trova in carcere in Svizzera oltre a dover rispondere alle accuse sulla loro falsa discendenza della stirpe Selassiè. Un altro duro colpo lo hanno ricevuto durante il televoto, alla fine della settima puntata, quando Davide, concorrente sicuramente indigesto per le principesse, soprattutto per Lulù e Clarissa, ha ottenuto la preferenza da parte del pubblico.

Infine, è arrivato il richiamo, da parte del conduttore Alfonso Signorini, per essersi duramente scontrate con Soleil Sorge, accusata di razzismo. Neanche per Soleil, queste ultime puntate sono state facili: a causa di alcuni scontri avuti all'interno della casa, è stata allontanata da alcuni concorrenti che, non a caso, la stanno evitando. Dopo la diretta su Canale 5, Lulù si è lasciata andare a sconcertanti confessioni, parlando con Giucas Casella: quando aveva solamente quindici anni, Lulù è stata perseguitata da uno stalker che cercò di ricattarla tramite alcune foto intime in suo possesso.

GF Vip 6, dopo la diretta, Lulù confessa un terribile segreto

La settima puntata del Grande Fratello Vip 6 è sicuramente stata una puntata ricca di emozioni oltre che di colpi di scena.

Nel corso della diretta, i telespettatori hanno ascoltato il racconto relativo al difficile passato della showgirl Ainett Stephens. La ragazza ha raccontato di come sia stato difficile prendersi cura dei suoi fratelli dopo la morte della madre e della sorella maggiore. Poi la puntata è proseguita con diverse sorprese per alcuni concorrenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una di queste è stata sicuramente l'emozionante incontro tra Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro. I telespettatori, poi, hanno assistito anche all'affettuosa lettera di incoraggiamento, da parte dell'ex fidanzata, per Manuel Bortuzzo, che in questi ultimi giorni ha accusato problemi di salute. A fine puntata, invece, c'è stato il televoto tra Amedeo, Davide, Nicola e Samy, nel quale Davide ha avuto la meglio ottenendo “l'immunità” e la possibilità di nominare uno dei concorrenti.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: dopo la diretta, durante la notte, una delle sorelle Selassié, Lucrezia, ha rivelato un segreto sconcertante del suo passato.

Lucrezia crolla e si confida con Giucas: 'Sono stata perseguitata da uno stalker'

Dopo la diretta e i tanti contrasti avuti all'interno della casa, Lucrezia ha avuto un momento di sconforto, un vero e proprio crollo emotivo. Ha confessato un terribile segreto riguardante il suo passato. Lulù Selassiè, durante una confidenza con Giucas Casella, ha rivelato di essere stata vittima di stalking in passato. La ragazza ha raccontato che, all'età di 15 anni, venne perseguitata da una persona che la ricattava con alcune sue foto intime e che la costringeva a fare delle cose che non voleva fare.

La principessa, poi, ha proseguito il racconto affermando che non è ancora riuscita a superare questa brutta esperienza e che, a distanza di 10 anni, spesso rammenta ancora quel brutto ricordo: “Dopo 10 anni io ci penso sempre”. La ragazza, poi, ha concluso dicendo che la gente non sa nulla del suo passato e che difende Soleil “solo perché ha i follower”. “Noi abbiamo sofferto molto non siamo delle viziate”.