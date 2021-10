Dopo il chiarimento con la madre di Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani, Miriana Trevisan sembrava pronta a vivere senza ulteriori assilli il suo rapporto con il 34enne nella casa del GF Vip. "Io con lui sono sempre stato chiaro: al momento provo attrazione ma non sono innamorata" - aveva precisato l'ex ragazza di Non è la Rai sottolineando che lei è sempre stata corretta e trasparente con il giovane originario di Trento. Dall'altra parte Nicola ha ribadito in più di una circostanza i suoi sentimenti nei confronti della show girl con la quale aveva vissuto teneri momenti di intimità tra le lenzuola.

Nelle ultime ore la quarantottenne è tornata a parlare con Pisu di come potrebbe svilupparsi la loro relazione una volta chiusa l'esperienza nel reality di Canale 5. "Quando uscirò sarò io a soffrire e non voglio farlo più per nessuno" - ha affermato Miriana mentre Nicola la massaggiava sotto gli occhi di Clarissa Selassié. Il 34enne l'ha immediatamente rassicurata e dopo il confronto i due si sono ritrovati nuovamente sotto le coperte a scambiarsi tenerezze sotto gli occhi indiscreti dei compagni di avventura.

Il tenero massaggio di Nicola Pisu, le perplessità di Miriana Trevisan

Nella casa del GF Vip fervono i preparativi in vista della notte di Halloween con i vipponi impegnati nella decorazione delle zucche.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu non perdono occasione per trascorrere del tempo insieme con il 34enne che ha cercato di rendere più gradevole il compito della show girl con un massaggio distensivo. Con loro si è intrattenuta Clarissa Selassié che ha sottolineato di trovarsi a suo agio in compagnia dei due dopo che l'ex ragazza di Non è la Rai aveva manifestato la sua delusione per il comportamento degli altri coinquilini.

"Sembra che siano quasi intimiditi per la costante presenza di Nicola al mio fianco". Subito dopo la napoletana ha stuzzicato Pisu, tra il serio e il faceto, sulla notorietà che acquisirà alla fine dell'avventura nel Reality Show. "Quando usciremo dalla casa sarò io a soffrire". Dall'altra parte il figlio di Patrizia Mirigliani ha subito rassicurato Miriana affermando che non la farebbe mai soffrire.

Il figlio di Patrizia Mirigliani rassicura la show girl: 'Non ti farò soffrire'

Messo da parte il tono scherzoso Miriana Trevisan si è soffermata sulla possibile evoluzione del rapporto con Nicola Pisu una volta terminata l'avventura al Grande Fratello Vip. Senza fare giri di parole la 48enne ha spiegato che se la relazione non dovesse decollare per lei non ci sarebbero problemi particolari. "Ci sei o non ci sei, io sono felice lo stesso. Non voglio soffrire più per nessuno" - ha precisato la show girl sottolineando che, dopo tante delusioni, non vuole più star male per una persona.

Le affermazioni di Miriana non hanno infastidito Nicola che ha manifestato una volta di più la sua determinazione nel creare qualcosa di importante con la napoletana fuori dalla casa del GF Vip. Dopo aver rassicurato la coinquilina Pisu ha chiuso la questione con un tenero bacio. Successivamente i due si sono scambiati tenerezze sotto le lenzuola.