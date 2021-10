Joele e Ilaria non si nascondono più. L'ex tronista di Uomini e donne e la sua corteggiatrice, dopo avere lasciato il programma di Maria De Filippi, hanno continuato a vedersi e a proseguire la loro conoscenza. Nella notte di domenica 24 ottobre, Ilaria ha pubblicato uno scatto sul suo profilo social, mentre baciava Joele.

Uomini e Donne: la frequentazione fra Joele e Ilaria continua anche lontano dalle telecamere

Joele Milan era rimasto colpito da Ilaria Melis, durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. A tal proposito, infatti, il migliore amico dell'ex tronista del dating show di Canale 5 aveva iniziato a seguire la corteggiatrice sui social.

Durante una registrazione della trasmissione, Joele aveva parlato con Ilaria, mentre c'era un ballo in studio, credendo di non essere ascoltato, ma i microfoni dei protagonisti erano accesi e la redazione aveva sentito Milan accordarsi con Melis, per sentirsi di nascosto. A causa delle parole che si erano scambiati, i due ragazzi erano stati costretti a lasciare lo show, ma non rinunciando al desiderio di conoscersi. Infatti, la coppia ha continuato a frequentarsi anche lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne: lo scatto del bacio fra Joele e Ilaria

Joele e Ilaria hanno trascorso la notte di domenica 24 ottobre insieme, come trapelato dall'account social dell'ex corteggiatrice. Melis, infatti, ha condiviso uno scatto nelle storie Instagram, mentre baciava l'ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi.

L'immagine sembrerebbe mettere fine ai quesiti dei telespettatori del dating show di Canale 5, che si chiedevano cosa fosse successo dopo l'uscita dei due giovani dalla trasmissione. Fra i due protagonisti del trono classico sembrerebbe essere quindi nato l'amore.

Uomini e Donne: cosa è accaduto a Joele e Ilaria dopo il programma

Dopo la registrazione della puntata "incriminata", nella quale l'ex tronista e la sua corteggiatrice erano stati scoperti dalla redazione per l'accordo che avevano preso per sentirsi di nascosto, Ilaria era stata intervistata. In quell'occasione, Melis aveva dichiarato che, a detta sua, non era successa una cosa grave e il dialogo avuto con Joele era stato frainteso.

Inoltre, la ragazza aveva detto che Milan era mortificato per quanto accaduto e avrebbe voluto rivederlo anche lontano dalle telecamere. Come ormai trapelato dai loro account social, la coppia non si nasconde più e nonostante tutto, Maria De Filippi è riuscita comunque nel suo intento di fare trovare l'amore ai due protagonisti del dating show. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire come procederanno le cose fra Joele e Ilaria.