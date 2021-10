Notte movimentata quella appena trascorsa all'interno della casa del Grande Fratello Vip. A tenere banco sono stati in primis Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: se in un primo momento l'ex tronista di Uomini e donne sembrava voler prendere le distanze dall'ex fidanzato di Soleil Sorge, al termine della serata di ieri ha ceduto alle sue lusinghe e i due sono finiti nello stesso letto, trascorrendo così la notte abbracciati.

Dopo il rifiuto, Sophie cambia idea su Gianmaria: notte intensa al GF Vip 6

Nel dettaglio, nel corso degli ultimi giorni Sophie Codegoni è stata molto dura e categorica nei confronti di Gianmaria.

L'ex protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi aveva scelto di troncare la sua relazione con Gianmaria, tuttavia lui aveva lasciato a sua volta la fidanzata Greta, per vivere serenamente e liberamente questa nuova esperienza con Sophie.

La Codegoni, però, non avendo gradito alcuni atteggiamenti di Gianmaria aveva puntato il dito contro il ragazzo, ritenendo che non fosse il suo uomo ideale. Per tale motivo aveva scelto di troncare la frequentazione e voltare pagina in maniera definitiva.

Ieri sera, però, dopo una serata di grande allegria trascorsa nella casa del GF Vip 6, Sophie ha ceduto alle lusinghe del giovane Gianmaria.

Sophie e Gianmaria trascorrono la notte insieme nello stesso letto al GF Vip

Antinolfi, infatti, nonostante il "no" di Sophie che praticamente gli aveva dato il "due di picche", ha scelto comunque di non arrendersi e di continuare a corteggiarla.

Ieri sera, quindi, prima della buonanotte ha preso in braccio Sophie e l'ha portata nel suo letto: in questo modo hanno trascorso la notte insieme.

La reazione dell'ex tronista di Uomini e donne non si è fatta attendere: Sophie, infatti, non si è tirata indietro ed ha acconsentito alla proposta di Gianmaria.

Il giovane Gianmaria 'conquista' Sophie Codegoni: i due dormono insieme

I due, quindi, come testimoniano le immagini della diretta notturna del GF Vip di ieri, hanno trascorso la notte insieme, abbracciati, dormendo nello stesso letto.

Insomma un vero e proprio cambio di idea quello di Sophie, la quale alla fine ha ceduto al corteggiamento e alle lusinghe del giovane Antinolfi, ex fidanzato della sua "nemica" Soleil Sorge, anche lei protagonista di questa sesta edizione del reality show Mediaset conduttore da Alfonso Signorini.

E, c'è da scommettere, che la notte di Sophie e Gianmaria trascorsa insieme nello stesso letto, sarà al centro della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip, in programma questo lunedì 25 ottobre in prime time dalle 21:35 circa su Canale 5.