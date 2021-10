Brutta notizia per tutti gli spettatori di Uomini e donne che oggi, lunedì 11 ottobre, si sono collegati su Canale 5 per seguire la nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi. Sintonizzandosi alle 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset hanno avuto modo di vedere la conduttrice ma al timone di Amici 21. Il talent show, infatti, eccezionalmente per questa settimana è stato trasmesso di lunedì e non di domenica. Un cambio programmazione che ha scatenato l'ira social dei fan di Uomini e donne.

Cambio programmazione Uomini e donne: salta la puntata su Canale 5

Nel dettaglio, Mediaset ha scelto di modificare la programmazione pomeridiana di Canale 5 del fine settimana e di questo lunedì pomeriggio.

Amici 21 non è andato in onda domenica per evitare lo scontro diretto con la partita dell'Italia valida per la Nations League.

Di conseguenza, Mediaset ha scelto di recuperare la quarta puntata del talent show questo lunedì 11 ottobre, trasmettendo al posto di Uomini e donne.

Il dating show dei sentimenti, quindi, eccezionalmente per questa settimana andrà in onda in "versione ridotta", da martedì a venerdì pomeriggio.

I fan di U&D protestano per la variazione di palinsesto: al suo posto Amici 21

Tuttavia, molti spettatori che oggi alle 14:45 si sono sintonizzati su Canale 5 per seguire la nuova puntata di U&D, si sono ritrovati a fare i conti con questa "brutta sorpresa" che li ha lasciati senza parole.

Immediata, infatti, la reazione degli spettatori social del programma che su Twitter si sono lamentati per questo cambio programmazione, che ha fatto saltare la puntata odierna del dating show con protagonisti Gianni Sperti e Tina Cipollari nelle vesti di opinionisti.

"In che senso c'è Amici 21 al posto di Uomini e donne? E' la prima volta da quando ho memoria, ma perché", ha chiesto un fan del programma di Canale 5.

"Ma dove sta U&D. Perché c'è Amici. Io voglio Tina", ha scritto ancora un altro utente social decisamente scontento nel momento in cui ha preso coscienza di questo cambio programmazione.

'Non è giusto', sbottano i fan di Uomini e donne sui social

"Lunedì senza U&D, che inizio settimana di me...", ha addirittura scritto un altro commentatore social deluso dall'assenza del suo programma preferito in tv.

"Non è giusto però che oggi non viene trasmesso U&D", ha sentenziato ancora un altro fan della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Malgrado le polemiche, però, i fan di U&D possono stare tranquilli perché l'appuntamento con le vicende dei protagonisti del trono classico e over, riprenderanno normalmente da martedì 12 ottobre, come sempre dalle 14:45 su Canale 5 seguito poi dal daytime di Amici 21.