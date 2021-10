La registrazione di Uomini e Donne di sabato 30 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena. Infatti, durante le riprese, Ida Platano e Diego Tavani hanno deciso, inaspettatamente, di lasciare la trasmissione insieme. Le anticipazioni delle riprese presenti sul web, rivelano che la dama ha chiesto di potere fare cadere i petali rossi dal soffitto ma, poco dopo, qualcosa è andato storto. Infatti, la parrucchiera ha voluto chiarire una lite avuta con Tina Cipollari. In quel momento, Diego ha avuto un ripensamento, sentendosi escluso, ed è tornato a sedersi ed è scoppiato a piangere.

Nonostante siano caduti i petali rossi, la coppia non ha lasciato la trasmissione.

Uomini e Donne: Diego e Ida vogliono lasciare la trasmissione insieme

Ida Platano ha voltato pagina dopo la breve frequentazione con Marcello Messina. La dama, infatti, dopo la delusione amorosa avuta in seguito alla rottura con l'agente immobiliare torinese, ha iniziato una conoscenza con Diego Tavani. Le cose per i due protagonisti di Uomini e donne stavano andando bene, al punto che, durante la registrazione di Uomini e Donne del 30 ottobre, la coppia aveva deciso di lasciare lo studio insieme. Ida ha chiesto di fare scendere i petali rossi dal soffitto, tipici della scelta, ma è andato storto.

Uomini e Donne: Ida vuole chiarire la lite con Tina e Diego si sente escluso

Purtroppo, dopo che i petali erano caduti, Platano ha voluto chiarire la lite avvenuta precedentemente con Tina Cipollari. Mentre Ida era impegnata a ribadire la sua posizione in merito alla discussione, Diego ha avuto un ripensamento. Infatti, il cavaliere romano, vedendo la sua compagna impegnata, si è sentito escluso e si è rivolto a Maria De Filippi.

Dopo avere parlato con la padrona di casa, Tavani ha deciso di tornare a sedersi.

Uomini e Donne: nonostante i petali rossi, Diego non lascia lo show con Ida

A quel punto, il tabaccaio romano ha cambiato idea, non volendo lasciare più il programma con Ida. Nel frattempo, il cavaliere è scoppiato in lacrime. La storia fra Tavani e Platano è nata velocemente, nelle ultime settimane e Platano, in una delle recenti puntate, aveva dichiarato di stare bene con il cavaliere romano.

Al momento, non è chiaro cosa sia successo successivamente in studio fra Ida Platano e Diego Tavani e se la coppia si sia chiarita in seguito. Le anticipazioni trapelate sul web, infatti, non rivelano dettagli aggiuntivi sulla vicenda. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se i due protagonisti del programma riescano a trovare un punto di incontro e se lascino il programma di Maria De Filippi insieme, nonostante si conoscano da poche settimane.