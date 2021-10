Prosegue l'appuntamento quotidiano su Canale 5 con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate in onda nel 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati sulla dama Ida Platano, la quale dopo l'addio con Marcello volterà definitivamente pagina con un nuovo cavaliere. Spazio anche alle vicende di Biagio, che in studio porterà avanti una dura polemica nei confronti delle sue ex dame.

Ida ritrova il sorriso: anticipazioni Uomini e donne 2021

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, in programma in questo 2021 su Canale 5, rivelano che Ida Platano ritroverà di nuovo il sorriso dopo l'addio al cavaliere Marcello.

La dama del trono over, amica di Gemma Galgani, riuscirà a trovare un nuovo cavaliere col quale approfondire la conoscenza fuori dallo studio della trasmissione di Canale 5.

Trattasi di Diego, con il quale Ida sarà protagonista di un'esterna molto romantica. Tra i due si creerà subito un bel feeling al punto che, durante il loro primo incontro, si lasceranno andare a un bacio super appassionante.

Una situazione decisamente felice per Ida, la quale ammetterà di essersi trovata molto bene con Diego, l'uomo che le ha fatto ritrovare la serenità dopo l'addio di Marcello. Sarà lui quello giusto?

Biagio si sente sfruttato dalle dame di U&D

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per una dura polemica che verrà portata avanti da Biagio.

Il cavaliere del trono over punterà il dito contro le dame che ha frequentato all'interno della trasmissione, ritenendo di essersi sentito "sfruttato".

Per tale motivo arriverà a portare il conto dei soldi spesi per le cene e gli aperitivi che ha fatto con le varie dame.

Un gesto che non è piaciuto affatto alle donne che hanno avuto modo di frequentare Biagio fuori dallo studio, molte delle quali si sono risentite.

Andrea Nicola e i dubbi su Ciprian: anticipazioni Uomini e donne 2021

In studio non mancherà un accesso confronto tra Biagio e alcune dame, tra cui Isabella Ricci: il pubblico presente in trasmissione non sarà per niente clemente nei confronti del cavaliere, per quella che potrebbe essere considerata una "caduta di stile".

Occhi puntati anche sul trono classico: le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Andrea Nicole continuerà a frequentarsi con Ciprian.

Tra loro, però, non ci sarà nessun bacio: la tronista ammetterà di non voler solo delle esterne "romantiche". Intanto Ciprian continua a insospettire Gianni Sperti, che non crede nella sincerità del ragazzo.